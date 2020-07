Oups. Que se passe-t-il à Pittsburgh ?

Sidney Crosby quitte la surface de jeu, samedi, les joueurs des Penguins livraient un match simulé, on était à mi-chemin en deuxième période et, soudainement, où est Sid the Kid ?

Dans le vestiaire, Mike Sullivan ne peut pas fournir d’explications : « Nous ne sommes pas mandatés pour le faire. C’est la loi de la ligue ».

Conor Sheary s’est fait plutôt rassurant : « Il n’y a pas de quoi s’inquiéter ». Donc, il ne s’agit pas d’une blessure sérieuse. « Vraiment, tout est correct. »

Alors pourquoi a-t-il quitté l’entraînement ?

Et pourquoi brillait-il par son absence hier matin ?

L’omerta, les amis. Les décideurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont lancé un sévère avertissement aux propriétaires des équipes. « Avisez vos employés qu’on doit garder le silence sur tout ce qui se passe en coulisses et sur la surface de jeu. »

Je veux bien croire que la LNH ne veut éveiller aucun soupçon. Elle a fourni un plan de défense approuvé par les différents paliers de gouvernement. Par conséquent, on ne tolérera pas la moindre faille dans le système. Pour l’instant, le plan fonctionne à merveille. On se prépare activement au protocole de retour au travail.

Mais de là à décréter l’omerta ! Ne voudrait-on pas connaître les raisons expliquant l’absence de Crosby ? Après tout, n’est-il pas l’un des cinq meilleurs joueurs de la ligue ? En fait, on donne encore plus de poids à ce ridicule règlement suggéré par Bob Gainey et accepté par la ligue interdisant toute information relative aux blessures.

Est-ce que la NFL cache les blessures ? Au contraire, elle désire que les gens soient bien informés et demandent aux équipes de fournir, chaque semaine, un résumé détaillé de la condition des joueurs susceptibles de rater un match.

Aucun souci

Le gouvernement fédéral a dit non aux Blue Jays de Toronto. Que va-t-il faire dans le dossier de l’Impact ? Mais pourquoi dire non aux Blue Jays et oui à la Ligue nationale de hockey qui s’installe à Toronto et à Edmonton ?

Parce que Gary Bettman et son groupe ont eu la brillante idée de créer deux endroits stratégiques et de garder les athlètes en confinement pendant la durée des activités. Le baseball n’a pas compris, donc pas de matchs au Canada pour les équipes débarquant des États-Unis. Dans le cas de l’Impact, l’équipe est toujours à Orlando, et on verra bien par la suite.

Oh !, pendant tout ce temps, on dit non à la boxe au Québec, alors que les décideurs de ce sport proposent un encadrement aussi sophistiqué que celui de la LNH regroupant plus de 500 personnes dans chacune des villes hôtesses. Quelqu’un peu-il m’expliquer pourquoi on refuse la reprise des galas de boxe ? Les raisons soulevées jusqu’ici ne fournissent pas une réponse très convaincante.

Une idée

Larry Brooks, du New York Post, a soumis une idée à la LNH, mais comme le souligne le chroniqueur américain, très souvent, le hockey professionnel manque l’occasion de livrer un message important. Par exemple, le fameux masque. Brooks estime que les gardiens de la ligue portent tous des masques.

Pourquoi n’invite-t-on pas des gardiens comme Carey Price, Ben Bishop, Andrei Vasilevskiy, Connor Hellebuyck, Marc-André Fleury et autres à lancer un message du genre : « Moi, je porte un masque. Et vous ? »

Une campagne de sensibilisation sur l’importance de porter un masque. Brooks croit que des gardiens comme Patrick Roy, Martin Brodeur ou Roberto Luongo pourraient également être des porte-paroles de la ligue et contribuer ainsi à la campagne « Comment se protéger contre le coronavirus ? »

Une suggestion géniale... et appropriée dans les circonstances.