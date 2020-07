Mort de Norah et Romy: Martin Carpentier retrouvé

Après 12 jours de recherche et de mystère, Martin Carpentier a finalement été retrouvé sans vie, a confirmé la Sûreté du Québec, lundi soir.

«[L]e corps d’un homme a été trouvé dans le secteur de Saint-Apollinaire vers 19h. Tout porte à croire qu’il s’agirait de Martin Carpentier», a annoncé le corps policier sur Twitter.

#Recherches Martin Carpentier| À la suite d’une information reçue d'un citoyen, le corps d’un homme a été trouvé dans le secteur de Saint-Apollinaire vers 19h. Tout porte à croire qu’il s’agirait de Martin Carpentier. Selon les premières constatations, il se serait enlevé la vie. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) July 21, 2020

C’est une information du public qui a permis de retracer le corps de Carpentier. Les «premières constatations» des policiers sont que l’homme de 44 ans s’est enlevé la vie, précise la SQ.

Photo courtoisie

La dépouille aurait été localisée sur une terre à bois du rang Saint-Lazare, selon nos informations, tout juste à l’extérieur du périmètre de 50 kilomètres carrés ratissés méticuleusement par les policiers pendant plusieurs jours. Ce serait également à quelques kilomètres seulement d’où les corps de ses filles ont été trouvés le 11 juillet.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Photo Agence QMI, Guy Martel

#Recherches - Martin Carpentier | La Sûreté du Québec n’émettra aucun autre commentaire pour le moment. Nous ferons le point dans les prochains jours. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) July 21, 2020

Triste journée

Cette découverte survient le jour même où les funérailles de ses filles, Norah, 11 ans, et Romy, 6 ans, ont été célébrées à Lévis.

Maxime Roy, l’avocat de la mère des fillettes Amélie Lemieux, a laissé savoir au Journal que la famille n’avait «pas prévu» réagir à la découverte du corps, du moins tant que Martin Carpentier n’est pas dûment identifié.

Martin Carpentier était disparu depuis un accident de la route impliquant son véhicule le soir du 8 juillet. Le lendemain, une alerte Amber était déclenchée pour retrouver ses deux filles, Carpentier étant identifié comme le principal suspect dans leur enlèvement. Ce n’est que deux jours plus tard que les corps de Norah et Romy ont été découverts, mettant fin à la plus longue alerte Amber de l’histoire du Québec.

Si vous avez besoin d’aide

Ligne québécoise de prévention du suicide

Jeunesse, J’écoute

Tel-Jeunes