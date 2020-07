Rosaire Roy, président de la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches, a pris la plume récemment pour écrire à tous les membres de la FADOQ et à l'ensemble des aînés des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches pour les féliciter pour la grande discipline qu’ils ont démontrée depuis l'apparition du virus de la COVID-19. M. Roy les invite à rester prudents, à respecter les consignes de base et à demeurer vigilants dans leurs déplacements. En août et septembre, la FADOQ reviendra avec des informations sur la reprise des activités qui seront possibles selon les règlements du moment, que ce soient dans les clubs ou au niveau de la région. L'opération «Prenons soin des autres», qui a permis de rejoindre des milliers de membres au cours des derniers mois, a été un vif succès et a été bien appréciée des membres de la FADOQ.

Maître Pourcelot

Photo courtoisie

Félicitations à Marie-Pier Pourcelot (photo), originaire de Québec et qui habite présentement Gatineau, pour l’obtention de 2 diplômes universitaires, un baccalauréat en criminologie et un baccalauréat en droit. Après des études au cégep de Saint-Foy, Marie-Pier a décidé de quitter la région de Québec pour étudier en anglais à l’Université d’Ottawa et, après avoir réussi, avec la mention très remarquable, son examen du Barreau, elle sera assermentée en tant qu’avocate en décembre au palais de justice de Gatineau. Elle fait présentement son stage au sein du gouvernement fédéral. Me Purcelot est la fille de Josée Gosselin et Daniel Pourcelot et la petite-fille de Rolande et Gaston Gosselin, de Québec.

45 ans de mariage

Photo courtoisie

Jean-Claude Lavoie et Pierrette Dumont (photo) de Lévis se sont mariés le 19 juillet 1975 et ont donc célébré, hier, officiellement leur 45e anniversaire de mariage. Le couple était entouré de leurs filles Marie (Jessy Gendron) et Karine (Guillaume Leblond) ainsi que de leurs petits-enfants, Zack, Léonie et Florence. Félicitations.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Anita Cantin et Raymond Dutil (photo), respectivement âgés de 89 et 93 ans et qui habitent aux résidences Quartier Sud à Saint-Romuald depuis 4 ans, ont célébré, le 25 juin dernier, leur 65e anniversaire de mariage. Le couple, qui s’était marié le 25 juin 1955 à l’église de Charny, a 4 filles (Johanne, Lucie, Martine et Marie-Claude), 4 petits-enfants (Sébastien, Pierre-Luc, Carl et Rachel) et une arrière-petite-fille (Alyssia). Félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Antoine Vermette (photo), hockeyeur québécois de la LNH à la retraite, 38 ans... Julianne Hough, auteur-compositrice-interprète, danseuse et actrice américaine connue pour avoir remporté, à deux reprises, la compétition Dancing with the Stars, 32 ans... Gisele Bündchen, mannequin brésilienne et mariée à Tom Brady, 40 ans... Peter Forsberg, retraité de la LNH, avec les Nordiques en 1994-95, 47 ans... Michel Beaudry, animateur, chroniqueur et humoriste, 65 ans... Carlos Santana, chanteur et guitariste, 73 ans... Diana Rigg, actrice de télé (Chapeau melon et bottes de cuir et Trône de fer), 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 juillet 2019. Peter McNamara (photo), 64 ans, joueur de tennis australien, professionnel entre 1975 et 1987 et entraîneur national au Canada... 2017. Chester Bennington, 41 ans, chanteur de Linkin Park... 2016. Dominique Arnaud, 60 ans, cycliste sur route français... 2015. Jean Alfred, 75 ans, premier Noir élu député à l'Assemblée nationale (1976, Papineau)... 2014. Lucie F. Roussel, 51 ans, mairesse de La Prairie... 2013. Helen Thomas, 92 ans, pionnière du journalisme et ancienne correspondante à la Maison-Blanche... 2012. Jack Davis, 81 ans, athlète américain spécialiste du 110 mètres haies... 2011. Lucian Freud, 88 ans, peintre britannique (petit-fils de Sigmund Freud)... 2006. Gérard Oury, 87 ans, acteur, scénariste et réalisateur français de cinéma... 2005. James Doohan, 85 ans, acteur canadien, Scottie dans Patrouille du cosmos... 1973. Bruce Lee, 32 ans, acteur et adepte du kung-fu.