Près de 30 000 fans dans leur voiture!

L’idée de mettre sur pied une tournée de 100 spectacles dans cinq villes du Québec était audacieuse dans le contexte inédit d’une pandémie. Mais près de 30 000 personnes ont eu la curiosité d’assister à un spectacle « live » dans leur voiture grâce à la tournée TD musiparc, qui s’est terminée dimanche.

Sur les 103 spectacles programmés sur une période d’un mois à Bromont, Mercier, Gatineau, Québec et Mirabel, 97 représentations ont eu lieu.

« C’est exceptionnel, a commenté le directeur principal de Musicor Spectacles, Sébastien G. Côté. On pensait être obligés d’annuler plus d’événements parce que l’été, tu ne peux pas prévoir la température. On aurait pu avoir une semaine de flotte. Mais ça n’a pas été le cas. »

Chez Musicor Spectacles et Gestev, producteurs de la tournée, on estime qu’environ 30 000 personnes ont assisté aux spectacles, soit entre deux et trois personnes par voiture, selon leurs observations. Avec la possibilité d’accueillir 350 voitures par site, les objectifs étaient toutefois « plus ambitieux », soutient Sébastien G. Côté.

« On s’est rendu compte que bien qu’elle appréciait énormément ce qu’on lui proposait, une certaine clientèle était peut-être moins prête à sortir et qu’elle avait peut-être un peu peur de la COVID », a-t-il expliqué.

Une clientèle plus jeune, habituellement celle des festivals, a répondu à l’appel « en grande quantité, note le directeur. On l’a vu dans le cas de Roxane Bruneau, Marc Dupré, Matt Lang, 2 Frères et Bleu Jeans Bleu. »

Un automne incertain

Cela dit, l’objectif n’était pas la rentabilité, explique Sébastien G. Côté, mais plutôt d’offrir quelque chose au public en l’absence de festivals, et surtout, de faire travailler 325 artisans de l’industrie du spectacle qui n’avaient pratiquement rien à l’horaire cet été.

Si la formule « fonctionne bien », la prolongation de la programmation n’a pas été envisagée.

« Est-ce qu’on pourrait être appelés à la réutiliser plus tard cet automne, l’année prochaine, ce n’est pas exclu, précise Sébastien G. Côté. Mais on n’a pas le projet de le faire. Évidemment, notre souhait est d’être en mesure, le plus rapidement possible, de présenter des spectacles dans un contexte un peu plus normal, avec des jauges réduites ou complètes, mais on est bien conscient que ce n’est pas à notre portée immédiatement. »

Sébastien G. Côté estime « peu probable » une reprise des activités normales à l’automne. « Il n’y a aucune certitude en ce moment », a-t-il dit.

La tournée en chiffres

30 000 spectateurs

spectateurs 325 artistes et artisans

artistes et artisans 97 spectacles

Les spectacles les plus populaires