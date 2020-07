Quel avenir pour les snowbirds?

Ces temps-ci, ils ont les yeux rivés sur leur « paradis d’hiver », devenu un des endroits les plus contagieux de la planète. La COVID-19 y sévit avec force. Car l’État où le président Donald Trump possède sa résidence permanente, Mar-a-Largo, est dirigé par ses partisans.

Une de mes voisines floridiennes, Québécoise, propriétaire d’un condo, m’a confié que dans sa déprime covidienne elle rêve chaque jour à son petit nid qui l’attend là-bas. Plus juste de dire qu’elle y rêvait, car elle a désormais le sentiment que la Floride a basculé et que les trumpistes qu’elle côtoyait dans son immeuble sont en fait des fous furieux. Bref, elle ne sait plus si, advenant la fin de la pandémie, elle aura envie de « retourner dans cette Floride-là ».

L’hiver, d’autres centaines de milliers de Québécois descendent sur les plages encore protégées de la Floride, qui n’est plus juste un refuge pour vieillards. C’est une Floride rajeunie, plus sophistiquée, cosmopolite et accueillante où les conflits raciaux s’étaient apaisés après l’élection de Barack Obama.

Tensions

Le règne de Trump a déchiré l’État. Dans l’immeuble que j’habite, les partisans de Trump ont pris du galon. Entre eux et les résidents démocrates, les tensions sont désormais palpables. Quant aux Québécois, 20 % des résidents, ils sont tous anti-Trump, donc considérés par les trumpistes comme des gauchistes radicaux.

La Floride retrouvera-t-elle ses attraits d’antan si Trump est réélu ? Les fractures sociales étant déjà présentes, l’accueil des snowbirds risque d’être froid. Et quel Québécois souhaite vivre parmi des Américains triomphants, armés, racistes et xénophobes ?

Qui eût cru qu’un virus répandu à la grandeur de la planète briserait peut-être ce bonheur de vivre à 30 °C, les pieds dans l’Atlantique, pendant qu’au Québec le thermomètre affiche -30 °C ? Oui, les snowbirds désespèrent de retourner au sud. « Mets du feu dans la cheminée », chanteront-ils alors ?