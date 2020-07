Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 20 juillet.

MacGyver

Mac (Lucas Till) et son équipe suivent un groupe de mercenaires indonésiens, qui transportent un gaz neurotoxique volé, afin d’essayer de retrouver leur dangereux chef. Entre-temps, Mac découvre que Mathilda Weber (Meredith Eaton), sa propre patronne, l'espionnait lui et son père dans son enfance.

Lundi, 17h, Prise 2.

Fous du BBQ

Stéphanie et Catherine sont deux amies de longue date. Stéphanie prépare une pizza hawaïenne alors que Catherine, qui se spécialise dans les grillades, concocte un steak de thon. Quel plat Hugo Girard et Bob le Chef vont-ils choisir?

Lundi, 19h30, TVA.

Les secrets du tombeau du Christ

L’église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, est considérée comme la tombe de Jésus. Ce documentaire revient sur les travaux de restauration de ce berceau du christianisme entrepris en 2017 pour une période de dix mois. Un chantier colossal qui a nécessité le déplacement de la plaque de marbre recouvrant la tombe, ce qui n'avait pas été fait depuis 1810.

Lundi, 20h, Télé-Québec.

Secrets d’histoire

Stéphane Bern s’intéresse à Madame de Sévigné. Épistolière de génie, marquise mondaine, séductrice, elle sait raconter, voir et faire voir tout ce qui se vit, s'observe, et se dit à la cour, mais aussi dans le Paris du Grand Siècle. La vie et le parcours parfois surprenant d’une personnalité qui aura marqué l’Histoire.

Lundi, 20h, TV5.

Furie

Lors d’une attaque terroriste sur une plage du Moyen-Orient, Peter Sandza (Kirk Douglas) s’aperçoit qu’il s’agit d’une machination des services secrets dans le simple but de kidnapper son fils Robin (Andrew Stevens), doté de perceptions extrasensorielles.

Lundi, 20 h 25, Cinépop.

Dans le sillage du Titanic

Suite au naufrage du Titanic, en avril 1912, le Canada envoie le CGS Montmagny en renfort pour repêcher les corps des victimes. Mais la malédiction l’accable. Deux ans plus tard, le bateau s’abîme dans le fleuve Saint-Laurent. En 2010, l’épave du bateau est retrouvée.

Lundi, 21h, Unis TV.

Amy

Avec son talent unique et décalé, Amy Winehouse a capté l’attention du monde entier dès son premier album. Mais l’attention permanente des médias, sa vie personnelle compliquée et son mode de vie instable lui auront été fatals. Ce film documentaire retrace sa vie éphémère.

Lundi, 21h, ARTV.