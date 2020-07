Quoi regarder à la télé mardi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 21 juillet:

- Le chant des anges

Michael (Harry Connick Junior) ne ressent plus la magie de Noël depuis un tragique accident dans son enfance. Des années plus tard, il va renouer avec l’esprit des Fêtes après avoir rencontré Nick (Willie Nelson). Mardi, 14h, Prise 2.

- Sucré salé

Dominic Paquet va profiter de la Pat-Mobile pour aller revisiter certains lieux significatifs de sa vie. Marie-Josée Gauvin rencontre le comédien Tom-Éliot Girard et son frère, le chanteur Sam Éloi Girard, pour échanger sur leurs carrières, leurs aspirations et leurs rêves. Marie-Christine Proulx s’entretient avec les jeunes parents Charles Hamelin et Geneviève Tardif. Mardi, 18h29, TVA.

- Nuit de noces

Après avoir gagné un concours, Florence (Geneviève Brouillette) et Nicolas (François Morency) partent se marier à Niagara Falls, en compagnie de leurs familles et de leurs amis. Mais les choses vont rapidement mal tourner, au point que le couple décide de tout annuler. Mardi, 19h, Unis.

- Bon baisers de la planète Schtroumpf

Tout le monde pense connaître les petits lutins bleus, mais qui sont-ils vraiment et d’où viennent-ils? Ce documentaire retrace l’histoire des Schtroumpfs, depuis leur création par Peyo, alias Pierre Culliford, il y a plus de 60 ans, jusqu’à aujourd’hui. Mardi, 20h, Télé-Québec.

- Impact de Montréal contre D.C. United

TVA Sports présente le dernier match de l’Impact de Montréal en phase de groupe du tournoi «La MLS est de retour». Vaincus lors de leurs deux premières rencontres, les hommes de l’entraîneur-chef Thierry Henry doivent gagner ce match s’ils veulent poursuivre leur parcours. Mardi, 22h, TVA Sports.

- KKK: la renaissance du Klan

Le plus connu des groupes de suprématistes blancs des États-Unis, le Ku Klux Klan, est toujours actif. Le journaliste Dan Murdoch a pu rencontrer des membres du Loyal White Knights, le plus important groupe du Klan. Ce documentaire jette un regard lucide sur ces Blancs qui adhérent aux théories les plus délirantes et racistes du moment. Mardi, 22h, Planète+.

- Castle Rock

Finale de la saison 2. Annie retourne à la Maison Marsten pour tenter d’y sauver Joy, tandis que les disciples préparent un rituel au coucher du soleil. Nadia va placer des explosifs dans les souterrains, avant de devoir prendre la décision la plus difficile de sa vie. Mardi, 22h, AddikTV.