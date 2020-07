Semaine plutôt ensoleillée, quelques gouttes à prévoir

La première semaine des vacances de la construction sera ensoleillée au Québec, malgré quelques averses en milieu de semaine.

Ce sont les régions les plus au sud qui seront arrosées. Les prévisions météorologiques prévoient 10 mm à 20 mm de pluie à Sherbrooke mercredi et jeudi, mais 10 mm à Montréal et moins de 5 mm à Québec.

Sinon, le reste des jours et du territoire sera sous le soleil, avec des passages nuageux par moments.

Du côté des températures, le mercure oscillera autour des 25 °C à Québec, Chicoutimi et Gaspé, et autour des 26 °C à Montréal et Gatineau. Le facteur humidex ajoutera quelques unités à ces nombres pour le ressenti de chaleur.

La fin de semaine sera pluvieuse, à son tour, mais touchera l’ensemble du territoire.