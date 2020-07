Avec la pandémie et le confinement, beaucoup de gens ont eu et ont encore à composer avec de grandes inquiétudes quant à leur santé ou leur sécurité financière.

D’autres, plus chanceux, s’en sont sauvés, mais il y a quelque chose avec lequel tout le monde a eu à composer à des degrés divers : c’est un manque concernant ce qui se trouve plutôt dans la pointe de la pyramide des besoins. Nous avons été privés de nos familles, de nos amis et de plusieurs de nos loisirs.

Cour arrière

Alors que commencent les vacances de la construction, nous sommes très nombreux à jouir de l’été comme s’il n’y avait pas de lendemain. Si vous essayez de magasiner un mobilier de patio ou un barbecue ces temps-ci, vous le constaterez : les gens ont investi dans leur cour arrière. Il ne reste presque rien dans les magasins.

On le vit, on le sent, les Québécois se réunissent plus que jamais. La viande grésille sur la grille au point où on croirait la sentir d’ici.

Peut-être un peu trop au goût de notre premier ministre, qui trouve que les fêtes privées sont peut-être trop nombreuses et que SARS-CoV-2 a retrouvé un peu trop de mobilité. Il a raison de dire qu’il ne faut pas relâcher la garde. Le temps n’est pas encore aux grandes accolades.

Voir notre monde

N’empêche qu’on l’a mérité, ce lac où on doutait de pouvoir s’immerger cet été. On a mérité ces journées de plage qui durent assez longtemps pour se remettre de la crème plusieurs fois. Si on a besoin de s’en faire appliquer sur le dos, est-ce que la prévention du cancer de la peau l’emporte sur la transmission de la COVID ?

Et on a mérité ces soirées qui s’étirent dans la nuit autour d’un feu. On a mérité nos amis, notre parenté.

Pour tout cela et avant que l’automne n’annonce un autre hiver, soyons reconnaissants. On s’est aperçu que voir notre monde, c’était à la fois plus précieux et plus fragile qu’on le pensait.