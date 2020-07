Suspect numéro un: un film québécois en tête du box-office

Profitant de l’absence de nouveautés hollywoodiennes sur nos écrans, plusieurs films québécois, dont le thriller Suspect numéro un font bonne figure au box-office depuis la réouverture des salles de cinéma de la province.

Suspect numéro un, du réalisateur Daniel Roby (Louis Cyr), trône d’ailleurs au sommet du box-office québécois (et canadien) depuis sa sortie en salles, le 10 juillet dernier. Le film qui réunit à l’écran Antoine Olivier Pilon et Josh Hartnett a amassé 320 000 $ pendant ses dix premiers jours à l’affiche, récoltant plus de 40 % des parts de marché.

« C’était un peu un plongeon dans le vide de lancer un film dans le contexte actuel, mais on est très satisfait des résultats », souligne le président des Films Séville, Patrick Roy, qui distribue le long métrage.

Encourageant

« Il y a eu beaucoup de pluie pendant le premier week-end de la sortie du film et on a obtenu des résultats impressionnants au box-office, ajoute-t-il. C’est très encourageant. Cela prouve que quand il y a des nouveautés à l’affiche, les gens sont prêts à retourner au cinéma. »

Suspect numéro un n’est pas le seul film québécois à avoir du succès depuis la réouverture des salles. Le drame 14 jours 12 nuits a récolté plus de 61 000 $ depuis qu’il a repris l’affiche, le 3 juillet dernier. Sorti initialement au début mars, le long métrage qui met en vedette Anne Dorval avait été retiré des écrans prématurément à cause de la pandémie. Il totalise à ce jour des recettes de plus de 260 000 $.

Le film Mafia Inc qui avait déjà connu un beau succès en salles l’hiver dernier a aussi bénéficié d’une nouvelle sortie cet été, ce qui lui a permis d’ajouter près de 60 000 $ à son box-office total (1,3 M$).