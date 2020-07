Un faux pas d’Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard et sa partenaire Bethanie Mattek-Sands ont trébuché pour une rare fois au World TeamTennis, lundi, en Virginie-Occidentale.

Le duo du Smash de Chicago s’est incliné au compte de 5-1 contre la paire des Aviators de San Diego composée de CoCo Vandeweghe et Nicole Melichar.

La Québécoise a connu des difficultés lors de ses deux tours au service, se faisant briser à chaque occasion.

La formation de l’Illinois a toutefois pu compter sur ses autres joueurs pour soutirer un gain de 20-16 à l’équipe californienne.

Les paires de double masculin (Rajeev Ram et Evan King) et mixte (Ram et Mattek-Sands) ont respectivement défait leurs adversaires aisément. Les premiers ont disposé de Ryan Harrison et Jonny O’Mara au compte de 5-2, tandis que les seconds sont venus à bout de Vandeweghe et O’Mara grâce à un pointage de 5-1.

Sloane Stephens a de nouveau trébuché lors de cette compétition. Cette fois, l’Américaine s’est inclinée au compte de 5-4(3). Pour sa part, Brandon Nakashima a obtenu un gain de 5-3 contre Harrison.

Bouchard et le Smash feront face aux Freedoms de Philadelphie mardi. Les deux équipes trônent au sommet du classement de la compétition avec un dossier de cinq victoires et une défaite.