Un protocole scruté à la loupe

Les joueurs et les propriétaires du baseball majeur ont mis plusieurs semaines avant de s’entendre un protocole de retour au jeu. Lorsqu’on consulte le plan détaillé, on comprend un peu mieux les raisons de ces négociations ardues.

Comme c’est toujours le cas dans le baseball majeur, les joueurs et les propriétaires se sont accrochés sur des questions financières. Les deux parties ont fini par mettre de l’eau dans leur vin après une guerre de relations publiques qui a duré un mois.

Photo AFP

La majorité des joueurs se sont rapportés à leur équipe le 1er juillet. La reprise du camp d’entraînement s’est déroulée en trois phases et le tout s’est conclu avec des matchs préparatoires.

Liste spéciale

Tous les athlètes seront testés sur une base quotidienne. Si l’un d’eux obtient un résultat positif, il n’a plus le droit de voyager avec son équipe, d’avoir accès aux installations de son équipe ou d’être en contact avec les membres de sa formation.

Pour avoir le droit de revenir au jeu, il doit récolter deux résultats négatifs, ne plus avoir de fièvre depuis 72 heures tout en obtenant le feu vert des médecins et du baseball majeur.

Photo AFP

D’ailleurs, les dirigeants du circuit Manfred ont créé une liste des blessés spéciale pour les joueurs qui seraient atteints de la COVID-19. Le séjour sur cette liste n’a pas de durée minimum ou maximum. Les joueurs continueront d’être payés pendant leur absence.

Si un joueur présente des symptômes, il peut être également admis sur cette liste sans avoir passé un test de dépistage.

Sur le terrain

Ceux qui regarderont un match dans les prochains jours verront des changements notables au petit écran. On pourrait assister à certaines scènes intéressantes.

Photo AFP

Tout d’abord, les joueurs devront respecter la règle des deux mètres pendant leurs célébrations. On peut compter sur eux pour créer une nouvelle façon de souligner un bon coup de leurs coéquipiers. Ils ont toujours su se réinventer au fil des années.

Quant aux gérants, ils ne pourront pas engueuler les arbitres à moins de deux mètres lors d’une décision discutable. Ça pourrait donner droit à des prises de bec mémorables avec les masques.

Puis, lors des retraits, on pourrait voir une tradition être mise de côté. Habituellement, les joueurs défensifs se lancent la balle entre eux avant de la remettre au lanceur. Toutefois, ils devront éviter de le faire pour diminuer les risques de contagion.

Photo AFP

Au moins, le sport ne sera pas dénaturé. Certes, il y aura des règles sanitaires qui seront imposées aux joueurs et aux équipes. Toutefois, le baseball sera joué comme il se doit même si ce sera dans un contexte particulier.

Quelques règles en vigueur pour la saison 2020

Toutes les célébrations des joueurs doivent respecter la règle des deux mètres.

Pas d’argumentation avec les arbitres ou les membres de l’équipe adverse en ne respectant pas la distanciation sociale.

Pas d’échange de cartes des formations partantes entre les gérants des deux équipes. Une application sera utilisée.

Les lanceurs doivent utiliser une serviette humide au lieu de lécher leurs doigts pour avoir de l’adhérence sur la balle.

Ils doivent aussi apporter leur propre sac de résine au monticule.

Les frappeurs doivent avoir leurs effets personnels lorsqu'ils sont dans les cercles d'attente.

Il est recommandé aux joueurs de ne pas se lancer la balle après un retrait.

Les joueurs inactifs n’ont pas le droit de s’asseoir dans l’abri des joueurs.

Les mascottes sont admises dans les stades, mais pas sur le terrain.

5 questions pour la saison

1. Avec des matchs à huis clos, est-ce que les équipes locales auront vraiment l’avantage du terrain ?

Oui et non. Les équipes locales disputeront des matchs dans leurs installations régulières aux quatre coins de l’Amérique. Elles connaissent bien les particularités de leur terrain parce que les joueurs s’y s’entraînent sur une base quotidienne. Par contre, elles ne pourront pas bénéficier de l’appui de leurs amateurs. À certains endroits, comme à Boston et à New York, la foule peut être intimidante lors de certaines soirées. Ce ne sont pas les joueurs des Astros de Houston qui vont s’en plaindre.

2. Est-ce que le calendrier écourté pourrait donner droit à des surprises ?

Tout à fait. Les formations qui souhaitent aspirer aux grands honneurs n’auront pas le luxe de connaître un mauvais départ dans le premier tiers (20 matchs) de la campagne. Les longues séquences de défaites pourraient faire mal aux équipes qui luttent pour une place en séries éliminatoires. On pourrait voir quelques équipes surprises dans la course jusqu’à la fin. Ce serait parfait pour la parité du baseball majeur.

3. Est-ce qu’on assistera à des éclosions et au retrait d’équipes durant cette saison écourtée ?

Ce n’est pas exclu dans les différents scénarios du baseball majeur. C’est pour cette raison que les équipes ont droit à une liste de 60 joueurs pour cette saison 2020. Les protocoles mis en place par les équipes font le travail pour le moment. Il ne faudrait pas se surprendre de voir quelques cas positifs apparaître après le 23 juillet. Comme le dit si bien le docteur Horacio Arruda, le risque zéro n’existe pas.

4. Est-ce que les championnats auront la même valeur que ceux remportés au cours des dernières années ?

Le nom de l’équipe championne sera mis à côté de celles qui ont disputé un calendrier complet de 162 rencontres avant de mettre la main sur les grands honneurs. Difficile de dire si l’équipe championne de la Série mondiale recevra la même reconnaissance que les Nationals de Washington l’an dernier. Ce sera un beau sujet de débat pour la prochaine saison hivernale.

5. Une quinzaine de joueurs ont décidé de faire l’impasse sur la saison 2020. Quels sont les joueurs qui manqueront le plus à leur formation ?

Photo AFP

Il faut penser à David Price et à Buster Posey. Price, qui devait jouer une première saison avec les Dodgers de Los Angeles cet été, aurait une des pierres angulaires de la rotation des lanceurs partants. Avec un peu de chance, il aurait été dans les discussions pour le Cy-Young dans la Nationale. Posey, qui est le receveur des Giants de San Francisco, a décidé de s’occuper de sa petite famille au lieu de jouer au baseball. Il représente un morceau important de l’attaque de l’équipe californienne depuis plusieurs années. Ce ne sera pas facile de le remplacer.