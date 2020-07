Un trophée Selke à saveur québécoise cette année?

Le vétéran des Bruins de Boston Patrice Bergeron est en lice pour l’obtention du trophée Frank-J.-Selke, remis à l’attaquant à caractère défensif par excellence de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison.

Le numéro 37 fera la lutte à un autre patineur francophone, Sean Couturier, des Flyers de Philadelphie, ainsi que le récipiendaire de la campagne 2018-2019, Ryan O’Reilly, des Blues de St. Louis.

Bergeron est au nombre des trois finalistes pour une neuvième année consécutive et souhaite empocher le trophée pour la cinquième fois de sa carrière. En 2019-2020, il a totalisé 31 buts et 25 mentions d’aide pour 56 points en 61 rencontres, tout en conservant un différentiel de +23.

Il a par ailleurs aidé les Bruins à terminer au premier rang au chapitre des buts alloués, avec 174. Le club du Massachusetts a ainsi terminé au sommet du classement général pour la 14e fois de son histoire.

Pour sa part, Couturier est en quête d’un premier Selke. Durant le calendrier régulier, il a obtenu 59 points, dont 22 filets, en 69 affrontements et présenté une fiche de +21.

Enfin, O’Reilly a continué de se distinguer dans le cercle des mises au jeu, où il a maintenu un pourcentage d’efficacité de 56,56 %. Il a ajouté 61 points, incluant 12 buts, en 71 parties.

Toute une bataille pour le Norris

À la ligne bleue, John Carlson (Capitals de Washington) fait partie des finalistes pour le trophée James-Norris, tout comme Roman Josi (Predators de Nashville) et Victor Hedman (Lightning de Tampa Bay).

Carlson a dominé les défenseurs du circuit Bettman avec 75 points, soit 10 de plus que Josi et 20 de plus qu’Hedman. Il a inscrit 26 points en avantage numérique et il est le seul arrière ayant obtenu en moyenne plus d’un point par match.

De son côté, Josi a enfilé l’aiguille à 16 reprises et présenté une fiche de +22, tout en passant plus de 25 minutes sur la glace en moyenne par rencontre. Finalement, Hedman a maintenu un dossier de +27, obtenant 11 buts en 66 duels. Il a remporté le trophée en 2017-2018.

Les gagnants seront connus pendant les finales d’association.