DELISLE, Jean-Paul



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 juillet 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Delisle, époux de feu Yvette Nicol, fils de feu monsieur Joseph Delisle et de feu madame Alice Genest. Il demeurait à Loretteville, autrefois de St-Apollinaire et de Lac-Frontière.le jeudi 23 juillet 2020, de 10 h 30 à 11 h 15.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Philémon de Bellechasse. Il laisse dans le deuil sa fille Johanne (Bruce Kirkwood); ses petits-enfants: Jeremy et Allison; ses frères et sa sœur: Marcel, Fernand (Micheline Gagnon) et Denise (feu Jules Duchaine); son beau-frère Maurice Nicol (feu Colette Roy), ainsi que plusieurs neveux et nièces et ami(e)s incluant Jacques, Louise et Isabelle Soucy. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Victor (feu Jeannette Bilodeau), Joseph (feu Rose Beaumont), Cécile (feu Delphis Bouchard), Auguste (feu Jeannette Lecompte), Germaine (feu Adrien Gravel), Jeanne D'Arc, Gemma (feu Sylvio Lapointe), Roland, Jean-Claude (feu Juliette Boulianne), Lilianne (feu Joseph Blouin), Ghislaine (feu Gaston Chabot) et Yvette; ses beaux-frères et belles-sœurs: Gérard Nicol (feu Louisa Noël), Léo Nicol (feu Gracia Beaulieu), Germaine Nicol (feu Clément Bisson), Marie-Jeanne Nicol (Feu Fernand Collin), Rosa Nicol (feu Antonio Paradis) et Thérèse Nicol (feu Gérard Bilodeau). La famille tient à remercier le personnel du Manoir de Lorette à Loretteville pour leurs bons soins.