HAWEY, Jacques

À l'IUCPQ, le 8 juillet 2020, à l'âge de 79 ans est décédé monsieur Jacques Hawey, époux de feu madame Raymonde Hardy. Il était le fils de feu madame Cécile Morin et feu monsieur Jean-Paul Hawey. Il fit une carrière de pompier pour la ville de Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, auLa mise en terre se fera au cimetière St-Casimir en privé. Il laisse dans le deuil son fils Eric. Il laisse également dans le deuil sa compagne Chantal St-Onge; ses beaux-frères :Vital Hardy (Cécile Bordeleau) et Guy Hardy (Normande Baron); son ami Denis St-Pierre ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Remerciements sincères à tout le personnel dévoué du département de Cardiologie de l'IUCPQ.