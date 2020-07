ATP: l'attente se prolongera

Le circuit de l’ATP a confirmé mardi l’annulation du tournoi de Washington, qui devait s’amorcer le 13 août, en raison de la crise du coronavirus.

L’événement devait marquer le retour à l’ATP de plusieurs joueurs de renom du tennis masculin, incluant les Canadiens Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Milos Raonic. Cependant, l’incertitude entourant le respect de certaines échéances a incité les organisateurs à renoncer au projet de tenir la compétition.

«Après plusieurs mois de travail de notre équipe et de collaboration avec nos nombreux partenaires, nous avons dû annuler l’Open Citi, a déclaré le grand patron du tournoi, Mark Ein, sur le site de l’ATP. À 23 jours seulement du début des matchs, il y avait trop de dossiers non réglés, incluant ce qui touche les contraintes de voyages internationaux et les enjeux en matière de santé et de sécurité.»

Selon le calendrier prévu, le Western & Southern Open marquera la reprise des activités de l’ATP le 20 août. Ce tournoi qui a lieu normalement à Cincinnati a été déplacé à New York, où se dérouleront également les Internationaux des États-Unis du 31 août au 13 septembre.