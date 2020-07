Baleines noires: un ralentissement obligatoire réclamé pour les navires

Le ralentissement volontaire décrété par Transports Canada cette année dans certaines zones du golfe Saint-Laurent est largement ignoré par les navires, déplore l’organisation Oceana Canada qui exige que le fédéral rendre la mesure obligatoire dans ces zones pour protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord.

Un mois après avoir réclamé plus de fermeté d’Ottawa, l’organisation caritative indépendante est revenue à la charge mardi en soutenant qu’un ralentissement volontaire ne dissuade pas les exploitants de navires de respecter la limite de vitesse. Elle demande de «toute urgence» à Transports Canada de remédier à la situation.

En se basant sur les données de son outil Global Fishing Watch, développé en collaboration avec Google et Skytruth, l’organisme indique 67 % des navires (soit 464 sur 697) naviguaient à plus de 10 nœuds, et certains allant même jusqu’à 20 nœuds et plus du 28 avril au 15 juin 2020. Or, déplore-t-elle, à cette vitesse, les baleines noires n’ont presque aucune chance de survivre à une collision.

Rappelons que Transports Canada a annoncé en février dernier une limite de vitesse volontaire à 10 nœuds dans le détroit de Cabot pour les navires de 13 mètres et plus.

Ce détroit, situé entre la Nouvelle-Écosse et l’île de Terre-Neuve, est une voie d’entrée dans le golfe du Saint-Laurent pour les baleines noires de l’Atlantique Nord, dont il ne reste plus que 400 individus. Les experts n’hésitent pas à parler d’une espèce menacée.

«Nous savons déjà que le ralentissement des navires augmente la probabilité de survie des baleines lors de collisions», a fait savoir mardi Kim Elmslie, directrice de campagne, Oceana Canada, dans un communiqué.

«Pour augmenter les chances de survie de cette espèce, nous devons rendre le ralentissement obligatoire plutôt qu’optionnel, a-t-elle ajouté. Transport Canada doit immédiatement implanter un ralentissement obligatoire dans le détroit de Cabot afin de protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord, gravement menacées.»

Par ailleurs, Oceana Canada a réitéré ses craintes selon lesquelles ce ralentissement volontaire confère un avantage injuste à ceux qui ne la respectent pas. «Une limite de vitesse obligatoire rendrait la situation équitable pour tous... et, encore plus important, contribuerait à prévenir d’autres morts de baleines», a-t-on précisé.