Bond des ventes au détail en mai

Les ventes au détail dans le pays ont repris du poil de la bête en mai avec la fin du confinement lié à la COVID-19 avec une augmentation de 18,7% par rapport à avril, mais elles restaient faibles, a annoncé Statistique Canada, mardi matin.

Elles ont donc atteint 41,8 milliards $ en mai, après la chute sans précédent de 24,1% en avril par rapport au mois précédent.

Par conséquent, les ventes au détail en mai demeuraient inférieures de 20% par rapport à ce qui avait été enregistré avant la crise en février. Elles sont aussi moindres que la hausse de 19,7% constatée aux États-Unis en mai.

«Les ventes ont augmenté dans 10 des 11 sous-secteurs [les marchés d’alimentation constituant l’exception]. Les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, les magasins de marchandises diverses ainsi que les magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires ont le plus contribué à la vigueur observée en mai. Même si la plupart des sous-secteurs ont affiché une croissance au cours du mois de mai, il importe de noter que leurs ventes n'ont pas rebondi à des niveaux d'avant la pandémie de COVID-19», a noté Statistique Canada.

L’organisme fédéral a précisé que près du quart des détaillants (23%) n’étaient pas ouverts durant une partie du mois de mai. «La fermeture a duré en moyenne cinq jours ouvrables», a précisé Statistique Canada.

Québec en tête

Le bond a été le plus marqué au Québec avec une hausse de 33,3% par rapport à avril, notamment tiré à la hausse par la région de Montréal (+32%). La province a été l'une des premières à rouvrir son économie, paralysée par le confinement de la COVID-19. Terre-Neuve-et-Labrador vient en deuxième place avec un saut de 25,5% par rapport au mois précédent. Toutes les provinces au pays ont connu une augmentation de leur vente au détail en mai.

Statistique Canada a ajouté que ses données provisoires montrent une augmentation de 24,5% des ventes au détail en juin par rapport à mai dans le pays. Ce chiffre devrait cependant être révisé lorsque toutes les données auront été compilées.