COVID-19: la carrière de certains boxeurs d'ici en danger

Yvon Michel juge que la crise de la COVID-19 pourrait causer des ravages dans le monde de la boxe québécoise.

Si l'interdiction de tenir des combats de boxe persiste, «on va se retrouver dans une situation où les boxeurs de l’extérieur ne viendront plus ici pour faire carrière et où les nôtres vont être obligés de s’expatrier», a prévenu le président du Groupe Yvon Michel, mardi, en entrevue avec Vincent Dessureault, sur QUB radio.

«On va créer un creux majeur et les entraîneurs d'ici et les gymnases d’ici ne seront plus capables de survivre», a-t-il regretté.

