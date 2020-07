COVID-19: le CISSS de la Côte-Nord révise son protocole d'intervention

Le nouveau président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord n'a pas perdu de temps pour réviser les mesures de lutte contre la pandémie en vigueur au sein de l'organisation.

• À lire aussi: Des «retards» technologiques au centre de santé de la Côte-Nord?

• À lire aussi: COVID-19: hausse des cas préoccupante au pays

Désormais, les décisions du CISSS seront prises en se basant sur les expériences vécues au Bas-Saint-Laurent et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour être plus efficace si un cas survient sur le territoire, a expliqué Claude Lévesque, qui est entré en fonction le 1er juillet.

«C’est la santé publique qui arrivera sur le lieu du déclenchement pour mettre en place des mesures de prévention et d’isolement. On aura une équipe d’intervention tactique qui nous permettra également d’intervenir avec des ressources supplémentaires pour aider le milieu. Et je m’occuperai comme PDG du volet communication et lien avec la communauté», a détaillé M. Lévesque.

Avec ces nouvelles façons de faire, la haute direction de l’organisme espère être en mesure de s’organiser encore mieux face à la menace du coronavirus.

«La phase 1 a été une phase davantage d’organisation des milieux. Zone froide, zone chaude, mesures de sécurité significatives, préparation et enseignement du personnel, enseignement sur les prélèvements», a souligné le PDG du CISSS de la Côte-Nord.