Des ajustements seront nécessaires

Lentement, les bulles commencent à prendre forme à Edmonton et à Toronto, les deux villes qui accueilleront le tournoi éliminatoire de la LNH. Mardi, de grandes barrières ont commencé à être érigées autour des installations où s’activeront les 24 équipes.

Pour ceux qui ont déjà participé aux Jeux olympiques, les lieux auront possiblement des allures de villages olympiques de fortune.

Pour les autres, ils auront peut-être l’impression de circuler derrière le rideau de fer, ou plus simplement dans un immense chantier de construction.

Cependant, ce qui frappera davantage, c’est l’absence de spectateurs à l’intérieur des amphithéâtres lors des matchs.

« Ça risque d’être bizarre pour tout le monde. Tu auras beau avoir le chandail de l’équipe locale sur le dos, tu joueras quand même dans un édifice dans lequel il n’y aura aucun bruit, aucun partisan », a indiqué Dale Weise.

Dans le vestiaire du Canadien, le Manitobain est l’un des mieux placés pour connaître l’importance de la présence de spectateurs pendant les éliminatoires. Il vient au troisième rang des joueurs du Tricolore ayant disputé le plus de matchs en séries. Avec 40, dont 28 avec le chandail bleu-blanc-rouge, il est ex aequo avec Brendan Gallagher, derrière Shea Weber (65, dont 6 avec le Canadien) et Carey Price (60).

« C’est une grosse portion du hockey de séries éliminatoires. Tu connais une grosse présence, tu distribues une grosse mise en échec, ça fait embarquer la foule. Tu peux utiliser ce momentum à ton avantage. Je l’ai souvent répété : il n’y a pas de meilleur endroit que Montréal pour jouer du hockey de séries éliminatoires. C’est sûr que l’ambiance va nous manquer. »

Gradins problématiques

Une autre problématique en est une de perception visuelle. Puisque les sièges du Rogers Place d’Edmonton et ceux des premières rangées du ScotiaBank Arena sont foncés, les joueurs pourraient avoir de la difficulté à distinguer la rondelle. Une situation qui a fait surface au cours des derniers jours.

« Ce sera assurément plus difficile de repérer la rondelle, mais j’ai l’impression que c’est quelque chose qui affectera davantage les gardiens. Pour nous, récupérer la rondelle dans les airs, c’est tel que tel. Mais pour un gardien, c’est un peu plus important de savoir où elle est quand elle s’en vient vers toi depuis une bonne distance », a fait remarquer Ben Chiarot.

Au moins, toutes les équipes auront un match préparatoire pour s’habituer à ce climat particulier.

Romanov à Toronto

Brett Kulak et Xavier Ouellet brillaient toujours par leur absence. Quant à Phillip Danault, Ryan Poehling, Victor Mete, Cale Fleury et Cayden Primeau, ils se sont entraînés à l’écart du groupe régulier pour une quatrième fois de suite.

Par ailleurs, le Canadien a annoncé qu’Alexander Romanov se rendra directement dans la ville bulle de Toronto afin de se soumettre à une période de quarantaine.

Rappelons que pour les joueurs de la LNH arrivant de l’étranger, une quarantaine de sept jours accompagnée de quatre résultats de test négatifs à la COVID-19 est exigée.