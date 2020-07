Entrée gratuite pour 25 000 personnes au Musée des beaux-arts du Canada

OTTAWA – Le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa laissera entrer gratuitement ses 25 000 prochains visiteurs à partir de jeudi.

Cette mesure a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, a annoncé mardi la directrice générale du Musée, Sasha Suda, par communiqué.

L’accès gratuit concerne aussi bien l’ensemble de la collection nationale que les expositions temporaires.

«Nous avons réorienté le parcours des visiteurs pour rendre la distanciation physique plus claire et plus facile, a précisé Sasha Suda. Notre personnel portera un équipement de protection individuelle et les désinfectants pour les mains et les masques sont facilement accessibles.»

Le Musée a souligné que cette initiative coïncide avec la réouverture de Àbadakone | Feu continuel | Continuous Fire, l’exposition d’art autochtone internationale qui est prolongée jusqu’au 4 octobre. Elle inclut les œuvres de 60 artistes provenant de 40 nations, ethnies et tribus de 16 pays, dont le Canada.