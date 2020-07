Il n’y a pas eu d’enquête sur la santé financière de WE Charity

Les fonctionnaires n’ont pas examiné la santé financière de WE Charity avant de lui confier près d’un milliard de dollars en bourse pour le bénévolat étudiant.

« Il n’y a pas eu d’enquête approfondie quant aux états financiers de WE Charity », a indiqué aujourd’hui grand patron de la fonction publique fédérale, le greffier du Conseil privé, Ian Shugart.

M.Shugart témoigne en ce moment devant le Comité des communes sur les finances qui se réunit à nouveau dans le but de faire la lumière sur l’octroi sans appel d’offre à l’organisme proche de la famille Trudeau.

Questionné par le député conservateur Pierre Poilièvre, le greffier du Conseil privé a indiqué n’avoir reçu «aucun avertissement» de la part de ses équipes à l’égard des finances de l’organisation.

Or, l’organisation Charity Intelligence, une organisation qui étudie les finances de plus de 750 organismes de bienfaisance à travers le pays, a levé le drapeau rouge plus d’une fois pour inciter le public à y penser à deux fois avant de confier des fonds à WE Charity.

L’organisme de bienfaisance qui a versé plus de 300 000$ à la mère, au frère et à l’épouse de Justin Trudin est endettée jusqu’au cou, verse une part considérable de ses fonds à une entreprise privée appartenant à ses fondateurs, les frères Kielburger, et investit massivement dans l’immobilier.

«Si quelqu’un à Ottawa avait fait ses devoirs, il aurait vu ça et aurait posé des questions», a dit au Journal Karen Brehan, la directrice de Charity Intelligence, en pointant le rapport financier non consolidé de WE Charity pour l’année 2018-2019, terminée le 31 août dernier.

Témoigner devant les comités des communes est un exercice qui s’est révélé périlleux pour le greffier du Conseil privé. Le prédécesseur de M.Shugart, Michael Wernick, a démissionné après avoir témoigné aux communes pour s’expliquer dans l’affaire SNC-Lavalin.

Depuis le début de l’affaire WE Charity, le gouvernement affirme que la décision d’octroyer le contrat à WE Charity a émané d’une recommandation de la fonction publique «professionnelle et impartiale».