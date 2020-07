Justice, violence et prudence

François Legault encourage les femmes victimes de violence sexuelle à dénoncer leur agresseur.

Il a évidemment raison.

Cautionne-t-il pour autant que la dénonciation soit anonyme, sans détails et via les réseaux sociaux ?

Je ne croirais pas ou, en tout cas, ce n’était sûrement pas son intention.

Son épouse, Isabelle Brais, dit qu’elle aimerait entendre ce que les hommes restés silencieux jusqu’ici ont à dire.

Elle souligne avec raison que certains hommes entraînent tous les autres dans leur « bateau de merde ».

Très bien, je me lance, mais sans aucune prétention de parler au nom de quiconque d’autre que moi-même et sans expertise légale pointue.

Oui

Une femme doit-elle dénoncer son agresseur ? De nouveau : oui, évidemment.

Un homme témoin d’un comportement inacceptable de la part d’un autre homme devrait-il intervenir ? Oui.

Le fait-il habituellement ? Non.

Y a-t-il, niché au cœur de certains rapports entre hommes et femmes, un abus de pouvoir, une soif de domination, une chosification de la femme ? Oui, et plus souvent qu’on veut bien l’admettre.

N’est-il pas révélateur que plusieurs noms dévoilés soient ceux de gens sur lesquels couraient depuis longtemps des rumeurs, et qui font que des femmes communiquent entre elles pour se dire : « tiens, toi aussi ? »

Est-il éprouvant, pour une victime présumée, de se frotter à l’appareil judiciaire ? Oui, sans doute, bien qu’il ait beaucoup changé. Nous ne sommes plus en 2003.

Le système de justice peut-il, doit-il faire encore mieux ? Oui.

N’est-il pas incroyablement hypocrite de voir toutes ces compagnies larguer des artistes à la première dénonciation alors qu’elles acceptaient leurs comportements pendant qu’elles faisaient de l’argent avec lui ? Évidemment.

La marmite saute-t-elle parce que nous sommes dans le déni depuis longtemps ? Oui.

Cela dit...

Devons-nous pour autant jeter par-dessus bord les règles de droit, imparfaites, mais perfectibles, que nous nous sommes données ? Non.

Faut-il jeter aux orties la présomption d’innocence ? Imaginez une société qui ferait cela.

En fait, ces sociétés ont existé et existent encore. Allez voir.

La crainte de se frotter à notre système de justice justifie-t-elle de se faire justice soi-même ? Non, et imaginez une société qui fonctionnerait sur cette base.

Reste-t-il fondamental que la partie accusée puisse « tester la preuve » ? Oui.

Peut-elle le faire, peut-elle se défendre le moindrement si une accusation est anonyme et sans détails ? Non.

Y a-t-il eu des accusations non fondées, fabriquées, et des vies innocentes injustement détruites ? Peu, mais oui.

Répare-t-on une injustice en commettant une autre injustice ? Non, et on s’étonne de devoir répéter cela en 2020.

Y a-t-il des nuances à faire entre la blague épaisse, le regard lourd, le contact non sollicité et l’agression caractérisée ?

Il tombe sous le sens que oui.

Prudence

Allons-nous faire de Facebook et d’Instagram nos nouveaux leviers de régulation et d’hygiène sociale ? Sérieusement...

Serons-nous plus avancés si cette cascade de dénonciations entraîne une montée en flèche des poursuites en diffamation ? Je ne vois pas en quoi.

C’est tout ce que j’ai à dire.