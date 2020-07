Photo courtoisie

Il y a 4 ans, en août 2016, j’avais assisté à l’ouverture de la Cache du golf à Beauceville, troisième établissement hôtelier du Réseau C, après La Cache à Maxime, à Scott ; La Cache du Domaine, à Thetford-Mines, à l’époque. Je m’étais bien promis d’y retourner pour un séjour et une ronde de golf. Voilà, c’est fait. Le complexe, 4 étoiles haut de gamme et distinctif, avec 36 chambres (balcon privé), raffinées et luxueuses, est opérationnel à 100 % avec des mesures sanitaires strictes. Situé sur les terrains du club de golf de Beauceville (à seulement 2 km de la sortie 61 de l’Autoroute 73), l’hôtel a été spécialement aménagé, certes en fonction des golfeurs, mais aussi des motoneigistes et des mototouristes avec accès à un garage fermé et chauffé (en hiver). La Cache du golf (photos) a une piscine extérieure (3 saisons), un gymnase et trois salles de réunion et de réception. Renseignements : lacachedugolf.com.

Forfaits golf

Photo courtoisie

La Cache du golf à Beauceville offre des forfaits golf à partir de 109,50 $ incluant la ronde golf avec voiture, la nuitée et le petit déjeuner. Permettez-moi de saluer Karen Courtemanche (photo), directrice de l’hébergement à la Cache du golf, que j’ai eu le plaisir de rencontrer lors de mon séjour là-bas.

Le golf de Beauceville

Photo courtoisie

C’est Jean-François Veilleux (photo) qui est le coordonnateur de la boutique, du bar (La Cachette) et du restaurant (Y Pizza), en plus d’être responsable du terrain et professionnel au club de golf de Beauceville. Le parcours est en excellente condition, et lors de mon passage, plusieurs golfeurs de la région de Québec étaient sur place, ayant réservé avec Can-Am golf.

85 ans

Photo courtoisie

Bonne fête à Mme Fernande Fortin (photo) de La Guadeloupe, en Beauce, qui a 85 ans aujourd’hui.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denis Laforest (photo) ex-directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, 60 ans... Jacques Dupuis (Minou pour les intimes), de Symbiose Événements, 60 ans... Caroline Néron, comédienne, chanteuse et conférencière québécoise, 47 ans... Rory Culkin, acteur américain, 31 ans... Josh Hartnett, acteur américain, 42 ans... Charlotte Gainsbourg, actrice française, 49 ans... Cat Stevens, chanteur, aussi connu sous le nom de Yusef Islam, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 juillet 2019. Benjamin Burwell Johnston Jr. (photo), 93 ans, compositeur américain de musique contemporaine utilisant juste l’intonation... 2018. Pierre Jacob, 65 ans, député de la circonscription de Brome—Missisquoi à la Chambre des communes du Canada de 2011 à 2015, sous l’étiquette du NPD... 2017. John Heard, 72 ans, acteur américain qui a notamment campé le rôle du père dans Maman, j’ai raté l’avion !... 2016. Lewie Steinberg, 82 ans, musicien américain... 2015. E. L. Doctorow, 84 ans, romancier américain... 2014. Micheline La France, 69 ans, écrivaine québécoise... 2013. Denis de La Patellière, 92 ans, réalisateur et scénariste français... 2011. Elliot Handler, 95 ans, cofondateur du fabricant de jouets Mattel... 2008. Denis Morin, 51 ans, infographiste et artisan de la première heure au Journal de Québec... 2004. Gilles Cantin, 54 ans, interprète de chansons traditionnelles... 1998. Alan Shepard, 74 ans, astronaute américain... 1998. Robert Young, 91 ans, vedette américaine de la télévision (Marcus Welby).