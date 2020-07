La page Hyènes en jupons se retire à la suite d’allégations de menace

La page Hyènes en jupons, liée à la vague de dénonciations d’agressions sexuelles au Québec, s’est déconnectée du web à la suite d’allégations de menace les visant.

Dans un communiqué envoyé tard lundi et identifié comme venant du collectif, le groupe féministe a justifié sa décision de se retirer d’internet à la «suite de menaces violentes à l’égard du collectif ou de supposées membres du collectif», afin de permettre de «protéger la sécurité et l’anonymat de tous.tes les survivant.es qui nous ont contactées, ainsi que les membres du collectif et toute personne qui y est faussement associée.»

La page Facebook du groupe Hyènes en jupons est devenue inaccessible en fin d’après-midi. Peu après, le site internet du collectif féministe a été «rendu privé par son propriétaire», si bien que seules les personnes autorisées peuvent désormais le consulter.

La page partageait des témoignages anonymes de gens racontant les agressions dont elles disaient avoir été victimes, tout en nommant leur présumé agresseur, parmi lesquelles se trouve, entre autres, le chef du Bloc québécois, François Blanchet, ou les chanteurs Éric Lapointe et Dan Bigras.

Les différentes pages ont disparu à peine quelques instants après qu’une lettre anonyme dénonçant les méthodes du collectif féministe eût été publiée sur le web et relayé par la page Facebook 7 jours sur Terre.

Dans ce message, une personne soutenant avoir collaboré avec le collectif féministe, avant de prendre ses distances, prétend notamment que le groupe aurait publié de faux témoignages ou enjolivé ces derniers.

Dans le communiqué, le collectif féministe a nié l’authenticité de ce message et les accusations qui leur sont portées.

«Aucune membre ou «ancienne membre» du collectif n’est à l’origine de ce document. Les informations et les noms qui y sont cités ne proviennent pas de notre collectif, a indiqué le collectif. Nous n’avons, en aucun cas, modifié le contenu ou le sens des témoignages reçus outre la révision linguistique.»