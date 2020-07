L’ancien et le nouveau monde

On dirait qu’il s’est écoulé un siècle depuis le dernier millénaire. Il n’y a que 20 ans, pourtant. En ce bref laps de temps, le monde a changé du tout au tout à cause des réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux peuvent être un merveilleux outil de communication et d’information. Ils peuvent allumer, par exemple, des rébellions qui font tomber les gouvernements indignes. Ils rapprochent les gens. Ils les valorisent. Ils donnent à leurs utilisateurs un sens d’appartenance à un groupe ou à une communauté et ils meublent la solitude de millions d’âmes esseulées durant cette pandémie.

Leur revers est moins reluisant. Les réseaux sociaux facilitent l’intimidation. Ils répandent médisances et calomnies. Ils sèment la vie professionnelle d’embûches imprévisibles. Ils exposent des jardins secrets, parfois inavouables. Ils favorisent la cybercriminalité, la pornographie et la pédophilie.

Je suis né dans l’autre millénaire. J’étais adulte quand le Québec a émergé de la grande noirceur, après 20 ans de duplessisme et deux siècles d’hégémonie cléricale. Comme Denise Bombardier et des millions de Québécois, j’ai vécu une « enfance à l’eau bénite ».

UNE RÉVOLUTION PAS SI TRANQUILLE

Lorsque les vannes de la Révolution tranquille se sont ouvertes, un vent de liberté a tout balayé, emportant les rites religieux et toute notion de péché, ne nous laissant plus qu’un fond de culpabilité, hélas ! inoxydable. Des confrères de collège qui avaient choisi la soutane la jetèrent aux orties pour rallier les pistes de danse envahies de sons nouveaux, celui des Beatles et celui des Rolling Stones.

De généreux contrats de télévision en poche, recrue de plein droit d’un showbiz québécois naissant, je commençai de courir les plages de Ramatuelle, de Porquerolles et de Cape Cod. On s’y dénudait comme dans Hair. Très vite, les gestes sexuels devinrent un jeu anodin. Durant 15 ans, Hair chanta l’amour, le sexe et les drogues sur toutes les scènes du monde. Let the Sunshine In ! Il fallut un virus, le redoutable VIH, pour figer notre liberté sexuelle sous une épaisse chape de plomb et modifier nos comportements.

DES EXAMENS DE CONSCIENCE

Samedi dernier, le quotidien Le Devoir publiait en frontispice un article intitulé Le showbiz doit faire son examen de conscience. Il me semble qu’un titre pareil réduit de beaucoup la portée de l’examen de conscience à faire. Dans toutes les professions et dans tous les métiers, on doit faire un examen de conscience.

Quelques jours plus tôt, Francine Pelletier, chroniqueuse au même journal, déclarait à RDI qu’elle « comprend les motivations derrière les dénonciations en série que font les femmes sur les réseaux sociaux. Mais il y a d’autres façons de faire, a-t-elle dit, comme s’adresser personnellement aux hommes fautifs ». Sa recommandation me semble bien avisée.

La démarche personnelle d’une femme qu’on a offensée par des paroles trop légères ou par des gestes qui pouvaient sembler anodins hier, mais sont aujourd’hui inacceptables, toucherait sûrement des milliers d’hommes qui, comme moi, aiment assez les femmes pour faire amende honorable et adopter un comportement qui sied au monde nouveau qui est le nôtre.

C’est peut-être une coïncidence que la COVID-19 puisse devenir un agent de changement comme le VIH à l’époque. On ne peut pas dire... comme clamait il n’y a pas si longtemps la publicité du lait.