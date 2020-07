Laurentides: décès tragique d’un bambin de 4 ans en VTT

Une communauté des Hautes-Laurentides est sous le choc après qu’un garçon de 4 ans a tragiquement perdu la vie dans un accident de VTT lundi après-midi.

« Je ne les connaissais pas personnellement, mais on sent que les gens sont sous le choc quand on regarde sur les réseaux sociaux. Même pour les intervenants ce n’est pas facile. Surtout quand ça concerne des enfants », a déclaré Robert Leclerc, le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain.

Pas de casque

La petite communauté comptant près de 800 citoyens est située à environ 30 minutes de route au sud-ouest de Mont-Laurier.

Photo d'archives Éloïse Cossette

Sûreté du Québec

Lundi, vers 15 h 15, deux pompiers de l’endroit ont été appelés sur le chemin Ladouceur pour agir comme premiers répondants afin de porter secours à la petite victime, qui a été éjectée du véhicule tout-terrain (VTT).

Le garçon de 4 ans ne portait pas de casque. Il s’est heurté la tête lors de la chute et a perdu conscience.

Malheureusement, il ne s’est jamais réveillé et son décès a été constaté à l’hôpital.

« De ce qu’on a pu comprendre, la victime se trouvait sur le bord du chemin parce qu’elle y a été apportée là, mais l’accident aurait eu lieu plus loin dans le bois », a précisé M. Leclerc.

Le garçon se trouvait avec un autre enfant sur le VTT.

La Sûreté du Québec (SQ), qui mène l’enquête, refuse pour le moment de dévoiler l’âge et le sexe de l’autre passager.

Toutefois, il n’aurait pas été blessé.

« Pour l’instant, on essaie de comprendre si les enfants étaient seuls sur l’engin ou avec un adulte », a expliqué la sergente Éloïse Cossette, porte-parole pour la SQ.

Fausse manœuvre

Selon la police provinciale, la thèse de l’accident serait la plus probable, même si on ne néglige aucune piste.

Des spécialistes en reconstitution d’accident et des enquêteurs des crimes majeurs issus du poste de Mont-Laurier ont analysé la scène, lundi, et investiguaient toujours mardi pour comprendre ce qui s’est produit.

« On parle possiblement d’une fausse manœuvre ou d’une mauvaise manipulation », a noté la sergente Cossette.

Selon des résidents du chemin Ladouceur, il y a peu de familles établies dans ce secteur, qui est principalement reconnu pour la villégiature.