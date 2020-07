Le Manoir Liverpool à Lévis restera ouvert

La direction du Manoir Liverpool de Lévis ne perdra finalement pas sa certification.

Le 10 juin dernier, le CISSS de Chaudière-Appalaches avait menacé de le leur retirer après une inspection effectuée le 5 juin.

Au cours de cette visite, des manquements qui pouvaient représenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes hébergées ont été reprochés à la direction.

Après avoir demandé des correctifs, le CISSS de Chaudière-Appalaches confirme que des améliorations ont été apportées.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

«L'exploitant, nous dit qu'il veut s'améliorer, qu'il veut se conformer, qu'il veut mettre des moyens en place pour corriger la situation. Aussi, l'exploitant a décidé d'embaucher une directrice générale. Présentement, elle réalise des améliorations et réorganise au niveau de la gestion, au niveau des soins et au niveau du volet opérationnel, pour que ce soit plus sécuritaire», souligne Caroline Boutin, directrice adjointe à la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique au CISSS de Chaudière-Appalaches.

De son côté le copropriétaire de l'établissement, Claude Talbot, salue la décision du CISSS.

Par voie de communiqué, il indique aussi que «la décision rendue confirme que nous avons mis et continuons de mettre en place tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre aux besoins de notre clientèle, malgré la période difficile que nous traversons en raison des enjeux de main-d’œuvre et de la pandémie».

De plus, les deux copropriétaires soutiennent avoir embauché une directrice générale ainsi qu'un nouveau coordonnateur aux ressources humaines.

Le CISSS précise toutefois qu’une autre enquête est toujours en cours au Manoir Liverpool, concernant les 64 lits en ressources intermédiaires, financés par le CISSS.

Les conclusions devraient être connues en septembre prochain.