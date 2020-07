Le refus du masque et l’illusion de la virilité

L’hostilité radicale que certains expriment devant l’obligation de porter le masque dépasse le légitime agacement devant les tâtonnements de la santé publique. Car c’est une chose de critiquer cette obligation, mais c’en est une autre d’en faire un objet de révolte poussant à manifester dans les rues dans une forme de sous-trumpisme importé.

Essayons de décrypter cette colère.

Sous-trumpisme

On y trouve d’abord une expression déréglée d’un désir de liberté qui cherche à s’affirmer à tout prix, sur le mode de l’opposition à l’autorité. On peut comprendre. Nous vivons dans une société qui infantilise la population. Qui la materne. Alors un jour vient une forme de révolte. Aujourd’hui, c’est celle contre le masque qui devient le symbole de cette tutelle rejetée. C’est ce qu’on appelle se tromper de cible.

Il y a peut-être là aussi une volonté déréglée d’affirmer sa virilité. Il y a dans la nature masculine une aspiration à s’éprouver physiquement et à risquer sa vie, pour le meilleur et pour le pire. Cela pousse les hommes aux plus grands actes de courage dans les situations les plus dangereuses, à la guerre comme au quotidien. Cela les pousse aussi à se soumettre à des défis imbéciles, surtout lorsqu’ils sont adolescents, et même après, pour prouver qu’ils sont bien virils.

Il n’est pas interdit de penser que dans cette guerre au masque on trouve un peu de cette virilité qui se cherche une cause pour se faire valoir et qui s’imagine l’y trouver.

Liberté

Celui qui refuse le masque en montrant ses biceps se prend un instant pour Rambo.

Il oublie qu’il ne suffit pas d’en avoir assez d’un virus pour qu’il s’évapore. Pour traverser l’épreuve, le masque se présente comme un moindre mal.

Cette pandémie est sociologiquement intéressante, hélas. Elle révèle les travers de nos sociétés en les exacerbant.