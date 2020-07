Trois-Rivières: les propriétaires ont le feu vert pour les avis d’expulsion

Après trois mois de paralysie, les propriétaires de logements ont maintenant le feu vert pour expulser des locataires. Le moratoire sur les avis d'expulsion est levé à Trois-Rivières comme ailleurs au Québec.

Les activités reprennent progressivement à la Régie du logement. Ainsi, les propriétaires, qui ont un avis d'expulsion en main, peuvent enclencher cette semaine des démarches pour évincer leur locataire.

Diane Ayotte se plaint du comportement d'un locataire. En plus de refuser de payer son logement, il aurait été menaçant envers les autres résidents de l'immeuble: «Il a dit non, je ne partirai pas, a raconté Diane Ayotte, gestionnaire d’immeubles, en entrevue à TVA Nouvelles. Vous irez à la Régie du logement. Ça va prendre quatre mois. C'est un geste prémédité».

La pandémie a ralenti ses démarches auprès de la Régie du logement. Les dossiers s'accumulent depuis des mois.

«J'appelle à la Régie à tous les jours avec le numéro de dossier. On me dit qu'ils ont recommencé, mais qu'ils traitent les dossiers du 1er mars», a déploré Mme Ayotte.

Selon un sondage réalisé par la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), au début du mois de juillet, 13 % des propriétaires attendaient une audience à la Régie du logement pour loyer impayé et 3 % des propriétaires détenaient une ordonnance d'expulsion qu'ils ne pouvaient exécuter.

«La problématique c'est qu'on a des membres qui communiquent avec nous et qui ont des non-paiements de loyer depuis septembre, octobre, décembre. C'est ok d'expulser le locataire, mais on ne pourra pas récupérer les sommes», a fait savoir Marie-France Daoust de la CORPIQ.

D'ailleurs, la Corporation réclame un programme d'indemnisation pour les propriétaires de logements, ceux forcés de fournir des logements gratuits pendant des mois.

La demande a été envoyée au gouvernement du Québec, mais n'a obtenu aucune réponse.

La Régie du logement est le tribunal administratif le plus achalandé au Québec. Il traite annuellement plus de 66 000 demandes et tient plus de 70 000 audiences publiques.