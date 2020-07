Mathieu Perreault connaît son rôle

Le Québécois Mathieu Perreault est désormais utilisé sur le quatrième trio des Jets de Winnipeg, mais son importance n’est pas à minimiser à l’approche du tournoi éliminatoire de la Ligue nationale de hockey.

Accompagné de Mason Appleton et de Nick Shore, le vétéran de 32 ans sait qu’il devra jouer avec de l’énergie et qu’il devra créer du momentum. Le numéro de son trio n’y changera rien.

«Peu importe le trio sur lequel je joue, j’ai juste envie de faire la différence», a déclaré Perreault lors d’une conférence vidéo des Jets, mardi. «Avant chaque match, je dis à mes compagnons de trio: "Allons-y, faisons la différence". Peu importe ce que ça prend, que ce soit bloquer un tir, récupérer la rondelle à un moment-clé ou marquer un gros but, ce sont toutes des choses que je veux apporter à cette équipe.»

«Si on peut arriver en premier aux rondelles, frapper la défense et garder la rondelle dans leur territoire... On veut garder la rondelle en dehors de notre filet, c’est le plus important. Si on peut marquer des buts ici et là, c’est ce qui va faire la différence en séries», a-t-il rappelé.

Encore du momentum?

Offensivement, le natif de Drummondville a connu quelques ratés en 2019-2020, ne produisant que 15 points en 49 parties. Il a toutefois dû soigner quelques blessures à la tête et au haut du corps cette saison. Il aura l’occasion de reprendre tout son aplomb lors de la ronde qualificative de cet été, surtout que son équipe jouait plutôt bien en mars.

«Oui, nous jouions bien avant la pause, mais ça fait tellement longtemps, a convenu Perreault. C’est comme un nouveau départ. Nous nous sentons bien avec notre formation, nous avons de bons entraînements ici. Nous pensons que les quatre lignes peuvent contribuer.»

Les quatre lignes et surtout le gardien de but Connor Hellebuyck, dont le Québécois a vanté les mérites et qui est l’une des raisons du succès des Jets. Le portier est d’ailleurs un candidat pour le trophée Vézina cette année.

Perreault et son équipe affronteront les Flames de Calgary dans un format 3 de 5 lors de la ronde qualificative.