NFL: Michael Bennett prend sa retraite et veut combattre l’injustice

L’ailier défensif Michael Bennett a annoncé sa retraite du football professionnel, mardi, et dit vouloir maintenant aider les athlètes à dénoncer la discrimination raciale, tout en favorisant l’embauche d’entraîneurs issus des minorités.

«Les instructeurs signifient beaucoup dans la culture afro-américaine. Au sein de la communauté, plusieurs constituent des figures paternelles», a-t-il dit au magazine The New Yorker.

«Se retirer est un peu comme la mort de soi-même, mais je regarde vers l’avant pour renaître, a-t-il aussi écrit sur son compte Instagram. Je n’ai jamais été aussi serein dans ma vie. Comme le disait la grande [auteure] Toni Morrison, se libérer est une chose, mais devenir propriétaire de cet être libre en est une autre.»

En 2019, l’homme de 34 ans a totalisé 32 plaqués avec les Cowboys de Dallas et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Celui qui a également joué pour les Buccaneers de Tampa Bay, les Seahawks de Seattle et les Eagles de Philadelphie a réussi 69,5 sacs du quart en 156 rencontres en carrière, étant invité trois fois au Pro Bowl et remportant un Super Bowl.