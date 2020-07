Pour tout savoir sur les nouveaux Ford Bronco et Bronco Sport

Ford est assurément le constructeur automobile qui a le plus retenu l’attention ces derniers jours. En effet, après des années d’attente, les Bronco et Bronco Sport ont finalement vu le jour. Pour en discuter, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Frédéric Mercier, journaliste automobile, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio.

Dans le but de décortiquer l’approche de Ford, M. Mercier explique la volonté de Ford de créer une famille de véhicules avec le nom Bronco. «Ce n’est pas compliqué, on veut livrer une guerre à Jeep, qui est un peu tout seul dans son camp en ce moment dans l’espèce de catégorie des véhicules outdoor. [...] On est arrivé avec deux modèles. Il y a le Bronco et le Bronco Sport. Il y a beaucoup de confusion parce que, pour beaucoup de gens, le Bronco Sport est juste une variante du Bronco, mais il faut comprendre que ce sont deux modèles qui sont complètement différents.»

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi discuté de l’alliance de PSA et de FCA, qui portera le nom Stellantis, de la Chrysler Grand Caravan, du premier VUS 100% électrique de Nissan, de la fin du partenariat entre Maripier Morin et Buick ainsi que du Salon de l’auto de Bangkok.

Antoine et Germain ont aussi livré leurs impressions sur les Lincoln Nautilus et Volkswagen Passat.

Pour conclure l’émission, ils ont répondu en rafale aux questions du public.

Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto, tous les samedis à 10h sur QUB radio.