Privée de son papa depuis 4 mois

Photo Chantal Poirier La petite Abby n’a toujours pas pu être prise dans les bras de son père, Guillermo Cabrera Silva, depuis sa naissance, car son visa de visite lui a été refusé trois fois. Sophie Dumas et lui se sont mariés il y a un an et se sont vus pour la dernière fois à Noël, alors qu’elle était toujours enceinte.