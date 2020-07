Quoi regarder à la télé mercredi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 22 juillet:

«Il était une fois John»

Ce film raconte la jeunesse du fondateur des Beatles, John Lennon (incarné par Aaron Taylor-Johnson), depuis sa relation avec sa tante Mimi (Kristin Scott Thomas), qui l’a élevé jusqu’à sa rencontre avec Paul McCartney (Thomas Sangster) et George Harrison (Sam Bell). Mercredi, 14 h 25, Cinépop.

«Repousser la mort : mensonges et vérités»

L'obésité est l'un des plus gros problèmes de santé publique en Amérique du Nord. Beaucoup sont prêts à tout pour maigrir rapidement. Le professeur Caulfield s'intéresse aux régimes à la mode, qui nourrissent un secteur économique florissant. Mercredi, 15 h, Explora.

«39-45 : les expériences interdites»

Dès leur accession au pouvoir, les nazis ont fait voter des lois pionnières en faveur de la cause animale. En parallèle, ils ont utilisé l’intelligence et la force des chiens pour en faire des armes de guerre. Hermann Göring va même commanditer des expériences scientifiques secrètes pour tenter de faire «renaître» un animal préhistorique. Mercredi, 20 h, Télé-Québec.

«Réseau d’enquêtes»

En 2016, un sondage révélait que les Français sont les champions du monde de la défiance envers les vaccins. Ce documentaire va à la rencontre des pros et des anti-vaccins afin d’en apprendre davantage sur les arguments des uns et des autres. Mercredi, 20 h, TV5.

«Bonsoir Bonsoir!»

Ludivine Reding vient s’asseoir sur le divan de Jean-Philippe Wauthier pour parler de son été et de ses projets. L’animateur s’entretiendra également avec François David et Émile Bilodeau. Et quelle surprise nous réserve Alexandre Barrette pour sa chronique? Mercredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Ballers»

Début de la quatrième saison, alors que Spencer (Dwayne Johnson) et Joe (Rob Corddry) se lancent dans le «business» du sport extrême. Ricky (John David Washington) décide de s’installer à Los Angeles avec son amoureuse et leur fille, mais son bonheur reste incomplet. Mercredi, 22 h 30, Z.

«King Kong»

Au début des années 1930, une équipe de cinéma, composée du réalisateur Carl Denham (Jack Black), de l’actrice Ann Darrow (Naomi Watts) et du scénariste Jack Driscoll (Adrien Brody), découvre une île du Pacifique habitée par des dinosaures et un gorille géant. Un remake époustouflant signé Peter Jackson. Mercredi, 23 h, TVA.