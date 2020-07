Travaux et fermetures complètes à venir sur le pont Laviolette

Une intervention majeure devant paver la voie à la remise à neuf du tablier central du pont Laviolette, va forcer sa fermeture complète, à partir de septembre prochain, et ce, pendant deux périodes de 90 minutes chaque nuit.

L'interdiction à toute circulation sera nécessaire entre 00 h 30 et 2 h 00 de même qu'entre 3 h 00 et 4 h 30. Comme les futures dalles préfabriquées du tablier seront beaucoup plus lourdes, on a calculé que la superstructure, dans son état actuel, ne parviendrait pas à les soutenir.

Il faut donc aller renforcer l'ensemble de la charpente métallique jusqu'au sommet de l'arche centrale.

«Dans le fond, ce seront des travaux au niveau des membrures du pont. C'est nécessaire d'ajouter des membrures, de renforcer certaines et d'en remplacer d'autres», a expliqué Roxanne Pellerin, porte-parole de Transports-Québec.

L'intervention coûtera 2 millions $.

La réfection du tablier central d'ici 2024 sera une affaire d'au bas mot 100 millions $. Construire en entier le pont Laviolette, il y a plus de 50 ans, avait coûté 50 millions $ et refaire les approches sud et nord, 110 millions $, il y a 13 ans.

Les services d'urgence ainsi que les autorités publiques ont déjà été informés des fermetures à venir.

De son côté, le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, estime qu'un bon plan de communication sera nécessaire pour les usagers du pont.

«L'important c'est que les gens n'arrivent pas devant un barrage, a-t-il fait savoir. Il va y avoir un travail de communication fondamentale à faire. Il faut le réparer le pont et on le comprend.»