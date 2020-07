Une firme du cofondateur de la CAQ sollicite 3 M$

Après avoir eu 5 millions $ en début d’année, la firme Transmission CVTCORP du milliardaire Charles Sirois, cofondateur de la CAQ et ami de François Legault, réclame un autre 3 millions $ à Québec.

Vendredi dernier, Transmission CVTCORP inc. s’est inscrite au Registre des lobbyistes pour avoir « un maximum de 3 millions de dollars, sous forme de participation en équité du Fonds de développement économique du Québec – Programme ESSOR ou similaire » auprès d’Investissement Québec (IQ) et du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI).

En début d’année, Transmission CVTCORP avait déjà obtenu une participation directe de 5 millions de dollars de l’État québécois pour l’aider à maximiser sa capacité de production.

Société de la Montérégie

À l’époque, François Legault avait trouvé « blessant » que Le Journal dise qu’il est l’ami de Charles Sirois.

« Il y a une erreur de fait, soit faire le lien entre un montant donné par le gouvernement, et le fait que ce soit un ami », avait-il déploré.

Fondée en 2001, la PME Transmission CVTCORP d’une quarantaine d’employés de la Rive-Sud de Montréal développe et fabrique des transmissions pour des véhicules agricoles et de construction.

Son premier actionnaire (non majoritaire) est « TÉLÉSYSTÈME LTÉE », dont l’actionnaire majoritaire est « TÉLÉMEX INC. », qui est la propriété de « PLACEMENTS CHARLES SIROIS INC. », selon le Registre des entreprises.

L’homme d’affaires Charles Sirois a cofondé la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2011 avec François Legault, après avoir aidé Jean Charest à bâtir sa première équipe au Parti libéral du Québec (PLQ) à son arrivée d’Ottawa.

Charles Sirois est le fondateur de Télésystème. Il est cofondateur et président du conseil de Pangea, une société agricole financée en partie par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ.

Transmission CVTCORP et Télésystème n’ont pas donné suite à nos demandes d’entrevue, hier.

– Avec la collaboration de Marie Christine Trottier