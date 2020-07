Une pétition contre le masque obligatoire est retirée pour désinformation

La pétition contre le port du masque obligatoire au Québec a été retirée parce qu’elle contenait de la désinformation, soutient le site internet Change.org qui l’hébergeait.

« Change.org est une plateforme ouverte qui prend vraiment sérieusement sa mission d’habiliter les gens de tous les spectres idéologiques et politiques. Nous prenons également très au sérieux la menace pour la sécurité publique que la désinformation peut poser », explique Sarah Dixon, porte-parole.

Il y a un peu plus d’une semaine, une pétition contre le port du masque obligatoire dans tous les établissements publics fermés du Québec circulait sur les réseaux sociaux, remettant en question l’efficacité de ce dernier.

Règles enfreintes

Or, deux jours plus tard, la pétition de plus de 58 000 signatures a été retirée du web par le site qui l’hébergeait, parce qu’il « enfreignait les règles de la communauté », dénonce son instigatrice, Geneviève Sénécal.

Cependant, les pétitions qui diffusent des informations discréditées, susceptibles d’inciter à la panique ou pouvant causer du tort ne sont pas autorisées sur la plateforme, indique Mme Nixon.

« Nous autorisons les pétitions qui débattent de manière responsable de la recherche scientifique ou des normes de l’industrie et qui soulèvent des inquiétudes sans recourir à la peur. Malheureusement, à cette occasion, nous avons dû retirer la pétition parce que nous la considérions comme contraire à ces normes », ajoute-t-elle.

Amendes salées

Depuis le 18 juillet, le masque est obligatoire dans les lieux publics fermés pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus, au risque d’écoper d’une amende salée, variant de 400 $ à 6000 $, en cas de récidive.

Plusieurs centaines de personnes s’étaient alors rassemblées à Saint-Georges, pour manifester contre les mesures sanitaires obligatoires qui ne font pas l’unanimité, surtout du côté des commerçants, qui craignent de devoir jouer à la police.