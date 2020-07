Yan England : un «Anakin Skywalker en fantôme»

MONTRÉAL - Immédiatement après avoir complété sa participation à la populaire émission «Une grenade avec ça?», où il campait le punk Darius Léveillé, le prolifique Yan England a donné vie à Théo Phil Langevin, qu’il décrit comme «un genre d’Anakin Skywalker en fantôme», dans «L’appart du 5e».

«J’ai l’impression d’avoir eu la chance de jouer mon “Star Wars”. Moi qui ai toujours rêvé d’avoir des pouvoirs...», se rappelle le comédien quand il évoque la série jeunesse, dont Unis TV propose actuellement la rediffusion.

Vive fascination

Pendant cinq saisons, Yan England a été un fantôme, dont on ignorait s’il était l’Élu et de quel côté du Bien ou du Mal il allait se diriger. Pour lui, ce fut un émerveillement total à chaque lecture, alors qu’il se plongeait dans un univers galvanisant et riche en rebondissements.

«À chaque fois que je lisais un épisode, je me disais : “Oh my God, on s’en va là! Et puis il y a ça! Tel revirement arrive parce que Théo est comme ça, tel personnage est lié à ça, et tel fantôme est ici!” Chaque fois, c’était une découverte dans l’action, le suspense, le rire et l’émotion...»

PHOTO COURTOISIE/Unis TV

Recherche sérieuse

Totalement différent de tout ce qu’il avait pu faire depuis ses débuts à la télévision à huit ans seulement, ce rôle a incité le comédien à se tourner vers un célèbre acteur.

«Mon personnage était décédé plusieurs décennies auparavant. Je me suis donc inspiré un peu de l’époque de James Dean parce que je voulais voir des styles, des postures, comment les gens pouvaient marcher.»

Comme Théo Phil Langevin est mort en arborant un veston rouge à la James Dean, on le voit avec son col relevé, une démarche particulière, ses pouces à l’intérieur de ses jeans, ainsi que des souliers et une coiffure d’une autre époque.

Comme «Stranger Things»

Passionné par l’art de raconter des histoires - que ce soit devant ou derrière la caméra -, Yan England n’a jamais voulu catégoriser ses projets, qu’on lui fasse confiance en jeunesse ou chez les adultes.

«J’y ai toujours mis le même enthousiasme, le même professionnalisme, le même dévouement, comme tous les artisans et acteurs avec qui j’ai travaillé sur chacun des projets, assure-t-il. Tout le monde se lançait à fond la caisse pour tout faire ça, créer les meilleures émissions possible et espérer que le public accroche.»

De plus, bien que les enfants et les adolescents peuvent être ciblés par une émission ou une autre, l’artiste soutient que l’univers éclaté et fantastique d’une production jeunesse peut séduire tout le monde. Son exemple? «Stranger Things», grand succès de Netflix.

Deux épisodes de «L’appart du 5e» sont diffusés sur Unis TV le vendredi, dès 18 h. Il est également possible de regarder la première saison au tv5unis.ca.