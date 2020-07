GUAY, Clémence



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 juillet 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Clémence Guay, épouse de monsieur Jean-Guy Dumas, fille de feu Pierre Guay et de feu Alice Carrier. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Jean Dumas (Hélène Poitras) et David Dumas (France Beauchesne), Irène Aubert S.C.Q; ses petites-filles: Rosalie et Mathilde Dumas; ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant de l'unité d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Nous apprécierions grandement que vous compensiez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/.La famille vous accueillera aule vendredi 24 juillet de 12h à 14h45.