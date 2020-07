LABRANCHE, Jeannine



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 24 juin 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Jeannine Labranche. Elle était la fille adoptive de feu monsieur Philias Labranche et de feu madame Alice Polequin et la fille biologique de Philomène Fortier. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil sa fille adorée Hélène, Caissie; son demi-frère: feu Wilbrod Bergeron et sa belle-sœur feu Juliette Roy Bergeron; sa cousine bien-aimée Cécile Fortier Sauvé; ses nièces: Carole Bergeron (Serge Pelletier) et Édhit Labranche (Robert Roy); son amie Louise Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les employés de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués et les petits frères de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. https://dons.mspdulittoral.com/ La famille vous accueillera auen chapelle du Complexe à compter de 10h30.