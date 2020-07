GUAY, Fernand



Papa n'était peut-être pas un grand personnage, mais il était un grand homme.Au CHSLD Sainte-Hénédine, le 5 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Fernand Guay, époux de dame Iréna Vallée. Il demeurait à Sainte-Hénédine, autrefois de Saint-Elzéar.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Jean Grenier), Jacques (Nancy Pomerleau), Stéphane (Marie-Claude Lavallée) et Gino Vachon (Luce Lessard); ses petits-enfants: Valérie Grenier (François Lapointe), Jean-René Grenier (Éricka Turmel), Marc-André Grenier (Judy Lapierre), Julien Guay (Joaline Fontaine), Marianne Guay, Mathis Guay, Mathieu, Joanie, Julia et Clara Vachon; ses arrière-petits-enfants: Romy Lapointe, Liam et Mayson Grenier, Coraly et Rosy Grenier. Il était le frère de feu Abbé Florian, feu Ghislaine (feu Léon- Georges Laverdière, feu André Lamontagne), feu Jacqueline, Claude (Pierrette Simard) et Mariette (Donald Giguère). Il était le beau-frère de Victorin (Denise Fontaine), Monique (feu André Létourneau), Hermil (Madeleine Lehoux), feu Micheline (Armand Laplante), Ginette (Yvan Gaudet) et feu Roger. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un immense merci à tout le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine, votre dévouement et vos bons soins pour notre père dans les circonstances que nous connaissons, ont été des plus appréciés. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président-Kennedy Nord, C.P. 1, Sainte-Marie, G6E 3B4): www.alzheimerchap.qc.ca