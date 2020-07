Angèle Dubeau flottera sur les eaux

​Telles des sirènes émanant des profondeurs, Angèle Dubeau et les musiciennes de son ensemble, La Pietà, feront vibrer les cordes de leurs instruments sur deux lacs des Laurentides.

Les Dames du lac se produiront, samedi, sur une scène flottante aménagée sur le lac Tremblant, et le 1er août sur le lac Mercier. Le public assistera à ces concerts, présentés à 17 h, à bord de canots, de kayaks, sur des planches de surf à pagaie et autres types d’embarcations.

Angèle Dubeau avoue que cette idée un peu folle a commencé à prendre forme en mars, lorsque tout s’est arrêté. Elle était à la recherche de solutions.

« J’ai hâte. Ça va être magique, féerique et unique », a-t-elle lancé lors d’un entretien téléphonique.

Angèle Dubeau et les onze musiciennes de La Pietà interpréteront des airs de Ludovico Einaudi, Max Richter, Olafur Arnalds et du Québécois Jean-Michel Blais. Elles rendront aussi hommage à Ennio Morricone.

Au fil des semaines, lorsque le projet a commencé à prendre forme, la musicienne a constaté que les défis d’un concert sur l’eau étaient grands. Et pas uniquement en raison des mesures de distanciation sur et autour de la scène.

« Je joue debout et la stabilité est différente. Ça vogue un peu. Je me demandais comment cela était pour jouer sur mon équilibre. On a visité des quais flottants, fait des essais, et on a trouvé des solutions. C’est tellement de trouble », a-t-elle relaté en éclatant de rire.

Une première

Les musiciennes devront faire deux voyages sur un ponton pour accéder à la scène qui sera à 100 m de la rive. Un câble sous-marin permettra d’apporter de l’électricité sur scène afin d’amplifier le concert.

Seul le public à bord d’embarcations nautiques pourra assister à ces concerts gratuits. Il sera impossible de vivre cette expérience à partir des rives des deux plans d’eau.

Est-ce que cette expérience pourrait donner lieu à d’autres concerts sur d’autres lacs au Québec ?

« Laissez-moi vivre cette expérience et on verra ensuite », a-t-elle fait savoir, précisant que ce genre de concert sur l’eau était une première pour elle.

Une diffusion des meilleurs moments de ces deux prestations sera mise en ligne le 8 août sur le site Tva.ca.

Les billets sont disponibles en quantité limitée sur evenbrite.ca. Les concerts seront remis au lendemain si dame Nature refuse de collaborer. Une décision sera prise à 14 h.