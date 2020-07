CH: deux défenseurs de retour sur la glace

Les défenseurs Xavier Ouellet et Brett Kulak ont effectué un retour sur la patinoire, à Brossard, mercredi.

Ouellet et Kulak étaient absents depuis le début du camp du Canadien de Montréal. Ils pourront maintenant batailler avec les autres arrières du Tricolore pour un poste en vue de la série 3 de 5 face aux Penguins de Pittsburgh, à compter du 1er août.

Mardi, à l’entraînement, les paires défensives étaient composées de Shea Weber et Ben Chiarot, de Jeff Petry et Gustav Olofsson, puis de Christian Folin et Josh Brook. Noah Juulsen était en extra.