En France: deux enfants sautent d'un 3e étage en feu

GRENOBLE, France – Un drame a été évité mardi soir à Grenoble, en France, grâce à des résidents du quartier Villeneuve qui ont réussi à attraper deux enfants qui ont dû sauter du troisième étage d'un immeuble résidentiel pour échapper à un incendie.

Les images, largement relayées par les médias français, montrent les deux enfants, âgés de 8 et de 10 ans, sauter dans le vide.

Sur la vidéo, on y voit l’aîné tenir le cadet par les vêtements avant de lâcher prise. Une dizaine de mètres plus bas, des citoyens réussissent à l’attraper au vol. On voit ensuite le plus vieux des deux enfants sauter et être à son tour recueilli par le même groupe.

«Héroïque»

Dans une publication Facebook, le maire de Grenoble, Éric Piolle, a souligné ce sauvetage qu’il a qualifié d’«héroïque».

«Je tiens à féliciter les habitant-es de la Villeneuve qui ont effectué ce jour un sauvetage héroïque de deux enfants pris au piège dans leur appartement en feu. Main dans la main, ils ont permis aux deux petits de se sortir indemnes de ce drame», a-t-il écrit.