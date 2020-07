Enquête sur de mystérieux incendies à Stoneham-et-Tewkesbury

La municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury appelle ses citoyens à ouvrir l’œil dans la foulée d’une enquête policière visant à faire la lumière sur un trio de mystérieux incendies survenus dans les dernières semaines.

Les trois incendies se sont produits sur une période d’environ trois semaines dans le secteur de Tewkesbury.

Le premier brasier est survenu le 30 juin vers 23h dans un chalet du chemin Jacques-Cartier Nord. Un peu plus de 24 heures plus tard, en pleine nuit, un incendie a à nouveau été rapporté dans un chalet situé à 700 mètres du premier sinistre, sur le chemin Jacques-Cartier Sud. Le 18 juillet, environ 800 mètres plus loin sur la même route, le service incendie a encore été appelé à intervenir dans une maison en vente.

Les trois bâtiments, qui se trouvent sur un segment routier d’à peine 1,5 kilomètre, sont considérés comme des pertes totales. Ils étaient heureusement tous inhabités quand le feu les a ravagés.

Aucune explication

Dans chaque cas, le service de sécurité incendie de la municipalité a été incapable de déterminer l’origine des flammes. Les dossiers ont donc été transférés à la Sûreté du Québec «en raison du caractère rapproché des incidents à la fois dans le temps et géographiquement», indique la municipalité dans un avis aux citoyens.

Cet avis envoyé mercredi demande aux résidents de faire «preuve de plus de vigilance» et de communiquer toute information pertinente à la Sûreté du Québec. La fréquence des patrouilles a déjà été augmentée en réponse à ces incidents inexpliqués.

La municipalité précise qu’il n’est toujours pas établi si les incendies sont «d’ordre criminel ou accidentel», ce que les enquêtes devraient permettre d’éclaircir. Elle ajoute qu’elle «n’est pas en mesure de divulguer les détails des événements» en raison des procédures policières en cours.

Une pléiade de recommandations a par ailleurs été partagée aux résidents. On leur propose notamment de «bien éclairer le périmètre extérieur de la propriété», de «sécuriser les portes et fenêtres» et de «demander à un voisin de surveiller» la propriété en cas d’absence.