PELLETIER COUILLARD

Madeleine



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 juillet 2020, à l'âge de 95 ans et 8 mois est décédée dame Madeleine Pelletier épouse de feu monsieur Charles-Henri Couillard. Fille de feu dame Alice Thériault et de feu monsieur Ernest Pelletier. Elle demeurait à Saint-Marcel, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Vitaline Dancause), Bertrand (Maryse Blanchet); ses petits-enfants: Nathalie (Éric), Claudine (Côme), Josée (Yvan), Laury (Frédéric), Maude (Stéphane); ses arrière-petits-enfants: Élodie, Éloi, Alexane, Benjamin, Béatrice, Andy, Jade et Dylan. Elle était la sœur de Thérèse et Anita Pelletier et elle rejoint les membres des familles Pelletier et Couillard qui l'ont précédée. Sont également affectés par son départ ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement l'entourage de la résidence l'abri des Appalaches et le personnel soignant du Marcellois pour leur présence et leur accompagnement. Des remerciements également au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny, 350, Boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, Rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. Il sera possible de le faire à l'église.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.