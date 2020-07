Photo courtoisie

Comme la vaste majorité des organismes, la Fondation Élan a dû mettre sur pause ses activités de collecte de fonds qui se déroulaient en rassemblements (dégustations vinicoles, banquets et activités sportives ont dû être annulés ou reportés) et a dû se réinventer. Par le biais d’une « délicieuse » idée, la Fondation Élan a pu recueillir le fruit des perles de mer du Saint-Laurent grâce à la mise en marché de la boîte gourmande « Goûter le Québec maritime ». Cette initiative, orchestrée par le Quarante 7 et son chef de brigade Joseph Sarrazin et l’AQIP (Association québécoise de l’industrie de la pêche) a séduit près de 700 personnes. Au terme des deux week-ends de la promotion, ce sont 20 000 $ qui ont été remis à la Fondation Élan pour les usagers du CIUSSS de la Capitale-Nationale – IRDPQ le 25 juin dernier. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Yvan Ouellet et Joseph Sarrazin du Quarante 7 ; Jean-Paul Gagné de l’AQIP ; Annie Gagnon et Dave Pichette de la Fondation Élan ; Amélie Rhéaume-Parent et Véronique Gauthier également du Quarante 7.

50 ans de dévouement

Photo courtoisie

Le 22 juillet 1970, après des études à l’École de sciences infirmières de l’Hôpital du Saint-Sacrement, la vie professionnelle de Denyse Bolduc (photo) s’amorçait. Cinquante ans plus tard, elle est encore là, présente, fidèle, animée par la même fougue et une indéniable énergie. Impossible de passer sous silence ce demi-siècle de générosité tant professionnelle que personnelle au bien-être des autres, me signalent ses proches.

Centenaire

Photo courtoisie

Raymond Tanguay (photo), qui demeure à la Résidence Cardinal-Vachon de l’arrondissement Beauport à Québec, a célébré son 100e anniversaire de naissance la semaine dernière. Né le 14 juillet 1920, M. Tanguay a eu une vie active assez bien remplie avec, entre autres, son métier de dessinateur-cartographe au ministère « des Mines », aujourd’hui ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il a pris sa retraite en 1983. Champion aux petites quilles dans les années 1949-1950, Raymond a aussi fait partie de ceux qui ont organisé le premier Carnaval de Québec, faisant élire Estelle Côté comme reine en 1955. Passionné de généalogie, il a commencé à naviguer sur internet à l’âge de 70 ans pour vaquer à sa passion. Il a écrit quelques volumes à ce sujet et cette activité occupe encore aujourd’hui ses temps libres. Actif, il fait de la peinture, du dessin et parle souvent de voyages. Toujours souriant, Raymond met de la bonne humeur dans la vie des gens qu’il côtoie, me racontent ses proches.

Anniversaires

Photo courtoisie

Anne Demers (photo), directrice générale du Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ)... Le prince George de Cambridge, fils du prince William et de Kate Middleton, 7 ans... Rufus Wainwright, chanteur canadien né aux États-Unis, 47 ans... Marie-Josée Taillefer, animatrice, épouse du chanteur René Simard, 57 ans... Martine St-Clair, chanteuse québécoise, 58 ans... Pierre Lebeau, comédien et acteur québécois, 66 ans... Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois, 73 ans... Mireille Mathieu, chanteuse française, 74 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 22 juillet 2019. Li Peng (photo de gauche), 90 ans, ex-premier ministre chinois, connu pour sa responsabilité de premier plan dans la répression des manifestations de la place Tiananmen de Pékin en 1989... 2019. Art Neville (photo de droite), 81 ans, musicien, auteur-compositeur américain, membre fondateur des Neville Brothers... 2018. Chiyo Miyako, 117 ans, Japonaise qui était la doyenne de l’humanité... 2016. Anatole Robichaud, 88 ans, fondateur du club de golf L’Albatros de Ste-Foy et ancien conseiller municipal à la Ville de Ste-Foy... 2016. Robert Cossette, 86 ans, l’un des pionniers de la Traversée internationale du lac St-Jean et légende de la nage en eau libre... 2015. Bernard Marionnaud, 81 ans, homme d’affaires français, fondateur de Marionnaud Parfumeries... 2014. Garry Goodrow, 81 ans, acteur et scénariste américain... 2012. Nan Merriman, 92 ans, chanteuse américaine mezzo-soprano... 2009. Mark Leduc, 47 ans, boxeur canadien... 2004. Sacha Distel, 71 ans, chanteur et guitariste... 2000. Claude Sautet, 76 ans, réalisateur et scénariste... 1988. André Rufiange, 58 ans, journaliste et chroniqueur au Journal de Québec... 1950. William Lyon Mackenzie King, 75 ans, premier ministre du Canada de 1921 à 1930, puis de 1935 à 1948.