Kevin Shattenkirk veut rester en Floride

Le défenseur Kevin Shattenkirk, qui profitera de l’autonomie complète lorsque la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) sera terminée, souhaite demeurer avec le Ligthning de Tampa Bay.

Après avoir vu les deux dernières années de son contrat de 4 ans et 26,6 millions $ être rachetées par les Rangers de New York en août 2019, l’arrière de 31 ans a accepté un pacte d’une saison et 1,75 million $ avec la formation du Lightning.

L’Américain a rebondi après une dernière campagne difficile à New York, récoltant huit buts et 34 points tout en maintenant un différentiel de +22 en 70 parties cette saison.

«Je me suis investi dans cette équipe, a-t-il dit mercredi, selon le site officiel de son équipe. Je l’ai déjà dit, c’est un endroit où j’espère revenir après la saison.»

Pas question toutefois d’amorcer des négociations à court terme, puisque Shattenkirk n’a qu’une seule chose en tête présentement: la coupe Stanley.

«Pour le moment, je suis concentré sur ce parcours en séries éliminatoires, a-t-il expliqué. Nous avons tous investi tellement de temps et d'efforts dans toute cette situation et pour entrer dans la bulle. (...) Je ne pense pas à [mon avenir], outre le fait que je doive quitter ma maison cette semaine.»

Le Lighthing prendra part au tournoi à la ronde des clubs de tête de l’Association de l’Est au début du mois d’août.